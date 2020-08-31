Windows 10'a, Kullanılmayan Uygulamalarla İlgili Yeni İşlev

Windows 10, kullanmadığınız uygulamaları otomatik olarak "arşivlemenize" izin verecek bir işlevi sunmaya hazırlanıyor.

Windows 10'a yeni işlev geliyor

Yeni bir rapora göre Microsoft, Windows 10'da kullanmadığınız uygulamaları "arşivlemeye" yönelik bir işlev üzerinde çalışıyor. Arşivlenmiş bir uygulamayı tekrar kullanmak istediğinizde, uygulama otomatik olarak yeniden indiriliyor.

İşlev kulağınıza yabancı gelmiyor olabilir çünkü Apple, Apple TV'sinde aynısını 2015'te yapmaya başlamıştı. 32GB'lık cihaza oyunlar yüklenebiliyordu ve bu sırada kullanmadığınız uygulamalar kaldırılabiliyordu. İşlev daha sonra iOS'a da geldi. Windows'a gelecek işlev ise muhtemelen sadece Microsoft Store uygulamalarıyla çalışacak. Bunun nedeni, sistemin uygulamayı nereden indireceğini bilmesinin gerektiği ve muhtemelen geleneksel uygulamaların kurulumlarının daha karmaşık olması.

Windows 10 ön izleme sürümlerinde görünen işlevin ne zaman herkese ulaşacağı henüz bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Domain Sorgularken dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Instagram'da Takipçi Sayısını Arttırmak: Takipçi Sayısı Nasıl Arttırılır?
Facebook, Sahte Instagram Beğenilerine Savaş Açtı
Buz Kütlelerinin Kaybolma Hızı, Dünya İçin Büyük Tehlike Olabilir
Samsung Galaxy Note 20 Serisinden Yeni Rekor
iPhone 12'nin Şarj Cihazı Konusu, İyice Bilmeceye Döndü

 

 