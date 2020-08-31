Windows 10'a, Kullanılmayan Uygulamalarla İlgili Yeni İşlev

Yeni bir rapora göre Microsoft, Windows 10'da kullanmadığınız uygulamaları "arşivlemeye" yönelik bir işlev üzerinde çalışıyor. Arşivlenmiş bir uygulamayı tekrar kullanmak istediğinizde, uygulama otomatik olarak yeniden indiriliyor.
İşlev kulağınıza yabancı gelmiyor olabilir çünkü Apple, Apple TV'sinde aynısını 2015'te yapmaya başlamıştı. 32GB'lık cihaza oyunlar yüklenebiliyordu ve bu sırada kullanmadığınız uygulamalar kaldırılabiliyordu. İşlev daha sonra iOS'a da geldi. Windows'a gelecek işlev ise muhtemelen sadece Microsoft Store uygulamalarıyla çalışacak. Bunun nedeni, sistemin uygulamayı nereden indireceğini bilmesinin gerektiği ve muhtemelen geleneksel uygulamaların kurulumlarının daha karmaşık olması.
Windows 10 ön izleme sürümlerinde görünen işlevin ne zaman herkese ulaşacağı henüz bilinmiyor.
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