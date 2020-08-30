Windows 10 İçin Önemli Bir Erteleme Kararı Geldi

Windows 10 sürüm 1803'ün Kurumsal, Eğitim ve IoT Kurumsal sürümlerinin hizmet bitiş tarihi, pandemi nedeniyle Microsoft tarafından 11 Mayıs 2021'e ertelendi.
Nisan 2018 güncellemesi olarak bilinen Windows 10 sürüm 1803, aslında önümüzdeki kasım ayında ömrünü dolduracaktı. Bu duyuruyla beraber bu sürüme verilecek olan destek, önümüzdeki senenin mayıs ayına kadar uzatılmış oldu. Değişikliğin çoğu ev kullanıcısının tercih ettiği Home ve Pro sürümlerini kapsamamasının muhtemel nedeni, bu sürümlerin hizmet süresini geçen sene kasımda doldurmuş olmaları.
2021'de destek süresini dolduracak Windows 10 sürümleri arasında 1809 ve 1909 da bulunuyor. Bundan dolayı Windows 10 sürümü hizmet süresinin sonuna yaklaşan şirketlerin ve tüketicilerin, bu tarih gelmeden önce yeni sürüme güncellemeleri öneriyor. İşletim sisteminin bu eski sürümleri, hizmet bitişi sonrasında güncelleme almayacağından, risklere açık hale gelecek.
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