Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesinde Bellek Sorunu

Bir hafta önce yayınlanan Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi, kademeli olarak dağıtıldığından henüz küçük bir kitleye ulaştı. Güncellemenin önemli bazı sorunlara yol açabildiği biliniyordu, ancak şimdi sorun listesine bir yenisi eklendi.
Intel'in sabit disk performansını artırmaya yönelik Optane belleğini muhtemelen duymuşsunuzdur. Windows Latest'in araştırmasına göre Intel forumlarında, Twitter'da ve Geri Bildirim Merkezi'nde kullanıcılar, Optane Memory ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bazı sorunların birkaç ay öncesine dayandığı gözlenirken, bazılarının yeni ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu sorunların Insider testleri sırasında ortaya çıkmamış olması ilginç bir ayrıntı.
Raporlara göre Optane Bellek Sabitlemeleri, yeni güncellemeyle birlikte yükseltilmiyor ve bu nedenle Windows'un .dll dosyası hataları verdiği belirtiliyor.
PC'nizde Optane bellek varsa, Microsoft sorunla ilgili bir açıklama yapıp, onu giderene kadar Windows 10 sürüm 2004 güncellemesini bekletmenize fayda olabilir.
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