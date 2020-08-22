Windows 10'da Microsoft Defender'ı Kapatmak Artık Çok Daha Zor

Windows 10 ile yüklü olarak gelen güvenlik yazılımı Microsoft Defender, kapatılması daha zor bir yazılım haline geldi. Microsoft Defender, virüslere ve diğer tehditlere karşı korumada başarılı olsa da, bazen onu kapatmak isteyebilirsiniz.
Daha gelişmiş işlevler sunan farklı bir antivirüs kullanıyorsanız, aynı anda Microsoft Defender'ı çalıştırmanın bir faydası olmayacağı gibi, performans kaybı yaşayabilirsiniz. Microsoft Defender'ın gerçek zamanlı koruma işlevini devre dışı bırakabilseniz de, bir süre sonra otomatik olarak yeniden açılıyor. Yazılımı kayıt defterinden kapatmak mümkün idi ancak Windows 10 Ağustos 2020 (4.18.2007.8) güncellemesiyle birlikte bu seçenek de Microsoft'a göre devre dışı kaldı.
Defender'ın gerçekten işe yarar bir yazılım haline gelmesi olumlu olsa da, onu kullanmak zorunda bırakılmak hoş karşılanmayabilir. Kendi bilgisayarında tam bir kontrole sahip olmak isteyenlerin Microsoft'un kendi hizmetlerini kullanmaya zorlanmaktan memnun olmadığını tahmin etmek zor değil.
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