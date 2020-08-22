Windows 10'da Microsoft Defender'ı Kapatmak Artık Çok Daha Zor

Microsoft'un dahili güvenlik yazılımı Defender'ı kapatmak, Windows 10 için yayınlanan güncelleme sonrasında artık eskisinden çok daha zor. Bu da, Defender'ı kullanmak zorunda bırakılanları sinirlendirecek gibi görünüyor.