Windows 10'da Microsoft Defender'ı Kapatmak Artık Çok Daha Zor

Microsoft'un dahili güvenlik yazılımı Defender'ı kapatmak, Windows 10 için yayınlanan güncelleme sonrasında artık eskisinden çok daha zor. Bu da, Defender'ı kullanmak zorunda bırakılanları sinirlendirecek gibi görünüyor.

Microsoft Defender'ı Kapatmak Artık Daha Zor

Windows 10 ile yüklü olarak gelen güvenlik yazılımı Microsoft Defender, kapatılması daha zor bir yazılım haline geldi. Microsoft Defender, virüslere ve diğer tehditlere karşı korumada başarılı olsa da, bazen onu kapatmak isteyebilirsiniz.

Daha gelişmiş işlevler sunan farklı bir antivirüs kullanıyorsanız, aynı anda Microsoft Defender'ı çalıştırmanın bir faydası olmayacağı gibi, performans kaybı yaşayabilirsiniz. Microsoft Defender'ın gerçek zamanlı koruma işlevini devre dışı bırakabilseniz de, bir süre sonra otomatik olarak yeniden açılıyor. Yazılımı kayıt defterinden kapatmak mümkün idi ancak Windows 10 Ağustos 2020 (4.18.2007.8) güncellemesiyle birlikte bu seçenek de Microsoft'a göre devre dışı kaldı.

Defender'ın gerçekten işe yarar bir yazılım haline gelmesi olumlu olsa da, onu kullanmak zorunda bırakılmak hoş karşılanmayabilir. Kendi bilgisayarında tam bir kontrole sahip olmak isteyenlerin Microsoft'un kendi hizmetlerini kullanmaya zorlanmaktan memnun olmadığını tahmin etmek zor değil.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu imkanı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Dünyanın En Büyük Çipi, Tam 850 Bin Çekirdek ile Artık Daha Güçlü
21 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Orlando Bloom, Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında büyük ipucu verdi!
HUAWEI Telefonlara Özel Lexar Nano Kartları Satışa Çıktı!
Galaxy S21 Ultra, Bright HM2 108MP Kamerayla Gelebilir

 

 