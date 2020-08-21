Google'dan, Android ve Chrome OS İçin Wi-Fi Parola Eşitleme Geliyor

Google'ın üzerinde çalıştığı bu işlev gerçeğe dönüşürse, Android'li ve Chrome OS'lu cihazınızı Wi-Fi ağına bağlarken parolayı bir kez girmeniz yeterli olacak.

Android ve Chrome OS, Wi-Fi Parolasını Eşitleyecek

Wi-Fi parolalarını tekrar girme problemini oradan kaldırmak isteyen Google, bunları Chromebook ve Android arasında eşitlemeye izin veren bir işlev üzerinde çalışıyor.

Yeni işleve ilişkin planlar, Chromium Gerrit'e gönderilen kodlarda ortaya çıktı. Normal şartlarda Android'li telefonunuzda ve Chrome OS kullanan cihazda aynı Wi-Fi ağına bağlanmak için parolayı ayrı ayrı girmeniz gerekiyor. Yeni bir ağa bağlandığınızda veya yeni bir cihaz satın aldığınızda bu durum, bir miktar sinir bozukluğuna yol açabiliyor. Google'ın getireceği yenilik ile Android'li cihazınızda Wi-Fi parolasını girmeniz, Chromebook'unuzun bu parolayı otomatik olarak öğrenmesini sağlayacak.

İşlevin her iki yönde de çalışacağı, Wi-Fi bağlantısı yokken internet bağlantısı henüz kurulmadığından parolanın Bluetooth üzerinden eşitlendiği belirtiliyor. İşlevin aralık ayında yayınlanması planlanan Chrome OS 87 ile birlikte ortaya çıkması bekleniyor. Ancak işlevin final sürüme ulaşmama ihtimali de var.

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