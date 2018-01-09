Windows 10 Mobile İçin Dev Güncelleme Geldi!
Microsoft, "artık öldü" denilen Windows 10 Mobile için büyük bir toplu güncelleme yayınladı ve son günlerin büyük belasını geride bıraktı!
Microsoft Windows 10 Mobile için yeni bir toplu güncelleme yayınladı ve bu güncelleme, Meltdown ve Spectre açıklarına cevap olarak sunulmuş durumda. Ayrıca, masaüstü kullanıcıları için haftanın daha erken dönemlerinde yayınlanan KB4056892 güncellemesindeki pek çok düzeltmeyi de içeriyor. Güncelleme için sitede bulunan sayfa geçtiğimiz gün yenilenerek "yayın aynı zamanda 5 Ocak, 2018 tarihinde yayımlanan Windows 10 Mobile (OS Build 15063.850) güncellemeleri içeriyor" cümlesini de içerecek şekilde düzenlendi.
Mobil kullanıcıları bu güncelleme ile OS Build 15254.158'e ulaşmış oluyor. Güncellemenin içerisinde Internet Explorer, Windows Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Graphics, Windows Kernel, Windows Subsystem for Linux ve Windows SMB Server güvenlik güncellemeleri bulunuyor.
Masaüstü güncellemesi gibi bu güncelleme de muhtemelen Intel, ARM ve AMD işlemcilerini etkileyen Meltdown ve Spectre açıklıklarına cevap olarak sunulmuş durumda. Her ne kadar Microsoft'un mobil platformunun artık neredeyse yok olduğu söylenebilse de, Microsoft'un halen kullanıcılarını korumaya çalışıyor olmasını görmek güzel.
Windows 10 Mobile kullanıcıları güncellemeye cihazlarının Ayarlar uygulamasındaki Güncelleme ve Güvenlik sekmesinden ulaşabilir...
Levent Öztürk
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