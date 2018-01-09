Windows 10 Mobile İçin Dev Güncelleme Geldi!

Microsoft, "artık öldü" denilen Windows 10 Mobile için büyük bir toplu güncelleme yayınladı ve son günlerin büyük belasını geride bıraktı!

Windows 10 Mobile güvenlik güncellemesine kavuştu.

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