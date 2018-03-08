Windows 10 S, 2019'da "Mod" Haline Gelecek
Windows 10 S'in ayrı bir işletim sistemi olmaktan çıkıp, Windows 10'un bir "modu" haline geleceği iddiası nihayet netlik kazandı!
- Zeynel A. Öztürk
Windows 10 S'in tek başına bir işletim sistemi olmaktan çıkarılıp, Windows 10'un bir "modu" haline geleceğine dair dedikoduları geçen ay duymuştuk. Bu iddia, Microsoft'taki bir üst düzey yönetici tarafından doğrulandı.
Microsoft'un işletim sistemleri grubu kurumsal başkan yardımcısı Joe Belfiore, PC World'ün tweet'ine verdiği bir cevapta Windows 10 S'in önümüzdeki sene bir "moda" dönüşeceğini söyledi. PC World muhabirinin Microsoft'un blog gönderisinde Windows 10 S'in adının geçmediğinden bahsetmesinin ardından Belfiore, dedikoduları doğruladı.
Böylece Windows 10 S'in 2019'dan itibaren Windows 10'un "hafif" bir modu haline geleceği doğrulanmış oldu.
Windows 10 S, bildiğiniz üzere sadece Microsoft Store'daki uygulamalarla çalışan, hafif bir Windows 10 sürümü. Kısıtlayıcı olsa da sadece Microsoft'un onayladığı uygulamalarla çalışması, güvenliği artırtıyor ve ayarları yapılandırmayı kolaylaştırıyor.
Anlayış Değişmeyecek
Windows 10 S'in "mod" haline gelmesi, Windows 10'un temel anlayışı olan kolaylığı ortadan kaldırmayacak. Bununla birlikte geçişle ilgili bazı soru işaretleri var. Geçen ay ortaya çıkan dedikodu, Windows 10 Home'u S modunda çalıştıranların tam sürüme ücretsiz geçebileceğini iddia ediyordu. Ancak Windows 10 Pro'yu S modunda kullananların tam sürüm için 49 dolar ödeyeceği iddia edilmişti. Tabi, bunların şimdilik birer söylenti olduğunu unutmamak gerekiyor. Okullar şu an Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz olarak yükseltebiliyorlar.
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