Windows 10 S, Tüm PC'lere Açıldı

Windows 10'un özel sürümü Windows 10 S, artık tüm bilgisayarlara açık...

Windows 10 S, Tüm PC'lere Açıldı

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