Elon Musk'ın Neuralink Çatısı Altında Geliştirilen Beyin Çipleri Hazır Gibi

İnsan beyni arayüzü teknolojisi şirketi Neuralink'in kurucu ortağı Elon Musk, şirketinin gelecek yıldan başlayarak insanlara bilgisayar çipleri yerleştirmeyi umduğunu söyledi. İlk çipler, omurilik yaralanmalı hastalarda kullanılacak. Böylece, daha önce bir bilim kurgu senaryosu gibi görülen bu beyin çipi kavramı, 2022'de hayatımıza girecek gibi görünüyor.
Sistemin bir bütün olarak, uzuvları üzerinde hiçbir kontrolü olmayan engelli hastaların benzer teknolojilere sahip dijital cihazlarla arayüz oluşturmasına, el ve ayakları felç olmuş insanların alışveriş sipariş etmesine, arkadaşlarıyla iletişim kurmasına ve doğrudan beyin dalgalarıyla internette gezinmesine izin vereceği söyleniyor.
Neuralink daha önce bu yılın başlarında sadece beynini kullanarak video oyunu oynayan bir maymunu göstermişti, ancak Musk o dönem bu başarıyı insanlarda da elde etmenin önünde önemli zorlukların bulunduğunu söylemişti. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Neuralink maymunlarda iyi çalışıyor. Şu anda çok fazla test yapıyoruz ve çok güvenli ve güvenilir olduğunu, Neuralink cihazlarının güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini doğrulamak için çalışıyoruz" demişti.
Çip, beynin gönüllü hareketi kontrol eden bölgesine elektrotlar yerleştirerek çalışıyor ve bu bölgeyi Link adı verilen ve sinir sinyallerini işleyebilen, uyarabilen ve iletebilen daha kapsamlı bir cihaza bağlıyor. Kullanıcının geleneksel dokunmatik girişler olmadan çalışan cihazlara kablosuz olarak bağlanmasına imkan veriyor. Neuralink, elektrot sisteminin çok hassas olduğundan dolayı bu çiplerin beyne insanlar tarafından yerleştirilmesinin mümkün olmadığını, bunun robotik cerrahlar tarafından yapılacağını söylüyor. Şu anda bu robotik cerrah sistemi de geliştiriliyor.
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