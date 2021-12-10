Elon Musk'ın Neuralink Çatısı Altında Geliştirilen Beyin Çipleri Hazır Gibi

Elon Musk, Neuralink'in 2022 yılın içerisinde insan beynine çip yerleştirmeye başlayabileceğini söyledi!

Elon Musk'ın "beyin çipleri" hazır gibi

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