Windows 10'da Bulunan Yeni Hata, Kilitlenmeye Yol Açıyor

Windows 10'da bulunan yeni bir hata, Thunderbolt portu kullanan bilgisayarların kilitlenmesine neden oluyor. Problem, sisteme harici bir NVMe SSD disk bağlandığında ortaya çıkıyor.

Windows 10'da yeni bir hata daha bulundu

Windows 10'da sistemlere mavi ekran verdiren veya sistemin tamamen kitlenmesine yol açan yeni bir hata tespit edildi. Bu hata nedeniyle bazı sistemlerin Mayıs 2020 veya Ekim 2020 güncellemelerini yüklemesi engelleniyor.

Microsoft tarafından yayınlanan bir destek belgesinde hatanın kullanıcı harici bir NVMe SSD'yi Thunderbolt bağlantı noktasına taktığında meydana geldiği açıklanıyor. Bu problem, yalnızca makinelerinde Thunderbolt bağlantı noktası olan kişileri ve Windows 10'un söz konusu NVMe SSD'lerle ilgili sürücüsünü kullanan kullanıcıları etkiliyor.

Microsoft, aynı belgede, sorun için bir çözüm üzerinde çalıştığını söylüyor. Kasım ayındaki güncelleme ile bir düzeltmenin geleceği tahmin ediliyor. Düzeltme yapıldıktan sonra yüklemenin önündeki engel kaldırılacak ve etkilenen Windows 10 bilgisayarların en son güncellemeyi yüklemesine izin verilecek.

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