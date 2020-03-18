Windows 10, Sonunda Yıllar Önce Koyduğu Hedefe Ulaştı

Microsoft, Windows 10'un bir milyardan fazla aktif cihazda yüklü olduğunu açıkladı. İşletim sistemi 2015'te yayınlandığında bu hedefe 2 senede ulaşmak istediği duyurulmuştu. Firma, Windows 10 Mobile'ı kapatmasıyla bu hedefin peşinden gitmekten vazgeçmişti.
Her zaman olduğu gibi bu sayı, Xbox One, HoloLens gibi tüm Windows 10 cihazlarını içeriyor. Microsoft, Windows 10'un 1.000 üzerinde farklı OEM'in 80.000 farklı model ve yapılandırmaya sahip PC'lerde çalıştığını söylüyor.
Microsoft, Windows 10'u test eden Insider sayısının 17,8 milyona ulaştığını da belirtti. Bu Insider'ların ne kadarının program içerisinde aktif olduğu ise belli değil.
Yazılım devi, Windows 10'a yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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