Windows 10 USB'si Oluşturma ve Yükleme Nasıl Yapılır?

Ön yükleme yapabilen Windows 10 USB'si oluşturmak ve Windows 10'u USB'den yüklemek çok kolay. Peki Windows 10 USB'si oluşturma ve yükleme nasıl yapılır? İşte ön yüklemeli bir USB'den Windows 10 yükleme hakkında bilmeniz gerekenler...

Windows 10 USB'si Oluşturma ve Yükleme

Windows 10'u USB sürücüden yüklemek oldukça basit. Hatta artık herkes yeni bir Windows yüklemek istediğinde bunu USB'den yapıyor. USB yükleme diskleri sayesinde Windows 10 yüklü bilgisayarınızı dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. İşte ön yüklemeli bir USB'den Windows 10 yükleme hakkında bilmeniz gerekenler:

Neden USB'den Windows 10 Yüklemeli?

PC'nizin bir optik sürücüsü yoksa veya boş DVD'niz kalmadıysa, ön yüklemeli bir USB kullanmak en iyi çözüm. Bazı PC'lerde DVD sürücüsü olmasa da, hepsinde USB portu var. Üstelik USB sürücüler, optik sürücülerden daha hızlı olabiliyor, bu da yüklemenin daha çabuk tamamlanması demek.

USB Çubuğunda UEFI Desteğini Kullanmaya Dikkat Edin

Yaklaşık on yıl içinde UEFI, BIOS'un yerini aldı. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ek bir yazılım veya medya olmaksızın kurtarma işlevlerine ulaşmanızı sağlıyor. Neyse ki UEFI destekli bir Windows 10 USB'si oluşturmak oldukça kolay.

Windows 10 USB'si Hazırlama

Başlamadan önce USB flaş diskinizi PC veya laptopunuza takın. Windows 10'u yüklemek için izleyebileceğiniz birkaç yol var. Bunlardan en kolayı, Windows 10 Media Creation Tool'u (Medya Oluşturma Aracı) kullanmak.

Yaklaşık 20MB boyutundaki aracı Microsoft'un bu sayfası üzerinden indirin.

windows usbAracı çalıştırdığınızda "Birkaç şeyi hazırlıyoruz" diye bir mesaj gelecek ve bir süre beklemeniz gerekecek. Daha sonra, karşınıza iki seçenek gelecek. İkinci seçenek olan Yükleme medyası oluştur'u seçin. Dili, Windows 10 sürümünü ve sistem mimarisini seçtikten sonra sonraki adıma geçin.

windows usbUSB sürücüsünü seçin ve Next'e tıklayın, ardından listeden USB sürücüsünü seçin. Bir kez daha Next'e tıklayarak indirme işleminin başlamasını sağlayın.

USB Windows 10 yükleyicisinin ne kadar sürede oluşturulacağı, internet bağlantınızın hızına bağlı. Birkaç GB veri indirileceğinden, evinizdeki bağlantı hızlı değilse, internetin hızlı olduğu bir yerde indirmeyi tercih edebilirsiniz.

Windows 10'u USB'den yükleme

Yükleme medyasını oluşturduktan sonra Windows 10'u yükleyebilirsiniz. USB sürücüyü güvenli biçimde bilgisayardan çektikten sonra hedef cihaza takın. Windows 10'u yükleyeceğiniz PC'yi açın ve USB sürücüyü görmesini bekleyin. Bu olmazsa PC'yi baştan başlatın ve klavyede gerekli tuşa basarak UEFI/BIOS arayüzünü açın. Burada ana ön yükleme cihazı olarak USB'nin seçildiğinden emin olun.

PC'yi bir daha baştan başlattığınızda USB sürücüsünü görmesi gerekiyor. Artık Windows 10'u yükleyebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra Ayarlar'dan Windows Update'i çalıştırmak, her şeyin güncel olması açısından iyi bir fikir olacaktır.

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