Windows 10 USB'si Oluşturma ve Yükleme Nasıl Yapılır?

Ön yükleme yapabilen Windows 10 USB'si oluşturmak ve Windows 10'u USB'den yüklemek çok kolay. Peki Windows 10 USB'si oluşturma ve yükleme nasıl yapılır? İşte ön yüklemeli bir USB'den Windows 10 yükleme hakkında bilmeniz gerekenler...