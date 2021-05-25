Bir Samsung Uygulaması Daha, 1 milyar İndirmeyi Aşmayı Başardı!

Samsung'ın önemli uygulamalarından biri olan Notes, Google Play üzerinde 1 milyar indirmeyi aştı ve büyük bir başarıya imza attı.

  • Levent Öztürk
Samsung Notes, 1 milyar indirmeyi aştı...

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