Bir Samsung Uygulaması Daha, 1 milyar İndirmeyi Aşmayı Başardı!

Samsung Notes uygulaması, Samsung tarafından Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen en iyi uygulamalardan biri ve artık Google Play Store'da etkileyici bir noktaya ulaştı. Samsung Notes, geçtiğimiz günlerde Android'in varsayılan uygulama mağazasında bir milyar yüklemeyi aşarak bu başarıyı elde eden Samsung Internet, Samsung E-posta ve Samsung Ses Kaydedici de dahil olmak üzere diğer birkaç Samsung uygulamasına katıldı.
Samsung'un tescilli uygulama serisinin önemli bir parçası olmasına rağmen, Samsung Notes her Galaxy cihazına önceden yüklenmiş olarak sunulmuyor. Bunun nedeni, Notes'un, Galaxy S21 Ultra ile Galaxy S serisi telefonlara Samsung'un kalemi için destek sağlanmadan önce yalnızca Galaxy Note cihazlarında ve bazı tabletler ile beraber verilen S Pen kullanımı çevresinde tasarlanmış olması.
Bununla birlikte, bu uygulamayı metin notları oluşturmak için de kullanabilirsiniz ve PDF dosyalarını içe aktarabilmek ve üzerlerine yazabilmek veya çizimleriniz ve notasyonlarınızla senkronize olan sesli notlar eklemek gibi birçok mükemmel özelliğe sahip. Tüm bu özellikler şu anda bir milyardan fazla Galaxy kullanıcısının veya en azından bir milyar cihazın emrinde ve istatistikler için sonuçta önemli olan bu (bazı kullanıcıların birden fazla cihazı olabilir ve bunların her birinin yüklenmesi Google Play'in toplam yükleme rakamına dahil edilir).
Henüz Samsung Notes'u denemediyseniz, uygulamayı Play Store veya Galaxy Store üzerinden indirebilirsiniz...
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