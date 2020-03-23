Windows 10'un Yenilenen Başlat Menüsü Göründü

Windows 10'un kutucukları yenilenen Başlat Menüsü, Microsoft tarafından paylaşılan videoda göründü!

Windows 10'un Yenilenen Başlat Menüsü Göründü

Microsoft, Windows 10'un 1 milyar kullanıcıyı geçtiğini geçen hafta duyurmuştu. Firma, bu hedefe üç senede ulaşmayı hedeflemiş ancak daha sonra hedeflerini değiştirmişti.

Windows 10'un başarısını Instagram'da kutlayan baş ürün müdürü Panos Panay, Başlat Menüsünü bekleyen yenilikleri gösteren bir paylaşım yaptı. Windows 1.0'dan Windows 10'a çeşitli Windows sürümlerini gösteren video, Başlat Menüsünün yenilenen kutucuklarını göstererek devam ediyor. Kutucukların arka plan rengi şu an uygulamalara göre değişebiliyor, ancak yeni görünümde koyu veya açık renk moduna göre değişiklik gösterdiği anlaşılıyor. Videoda görünümü yenilenen Dosya Gezgini, güncellenen içerik menüleri ve fazlası da görünüyor.

Videoda görünen simgelerden bazıları kullanıcılara ulaşmaya başlasa da, gördüklerimizin çoğu henüz tamamlanmamış olabilir.

Ekran görüntüsü: Neowin.net

Sonbaharda yayınlanması beklenen Windows 10 sürüm 2004'ün küçük bir güncelleme olması bekleniyor. Bu yüzden değişiklikler, 2021'den önce Windows 10'a yansımayabilir. Elbette değişiklikleri Insider yapılarında, kararlı sürüme ulaşmadan önce görme fırsatımız olabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
Evde Çal konser serisi Nil İpek ile başladı
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
Günün En çok Okunanları
Evden Çıkmıyoruz... O Zaman Bu Canlı Kameralarla Sanal Olarak Dışarı Çıkın!
Otomobiller için Alınan Ama Gerçeğe Dönüşmeyen İlginç Patentler
Bu Galaxy S20 özellikleri Galaxy S10 ve Note 10'a da Geliyor
Telefonlar için RAM ve Depolamayı Birleştiren Yonga Yolda
Laptop'ta Monitör Nasıl Kapatılır?

 

 