Windows 10'un Yenilenen Başlat Menüsü Göründü

Microsoft, Windows 10'un 1 milyar kullanıcıyı geçtiğini geçen hafta duyurmuştu. Firma, bu hedefe üç senede ulaşmayı hedeflemiş ancak daha sonra hedeflerini değiştirmişti.
Windows 10'un başarısını Instagram'da kutlayan baş ürün müdürü Panos Panay, Başlat Menüsünü bekleyen yenilikleri gösteren bir paylaşım yaptı. Windows 1.0'dan Windows 10'a çeşitli Windows sürümlerini gösteren video, Başlat Menüsünün yenilenen kutucuklarını göstererek devam ediyor. Kutucukların arka plan rengi şu an uygulamalara göre değişebiliyor, ancak yeni görünümde koyu veya açık renk moduna göre değişiklik gösterdiği anlaşılıyor. Videoda görünümü yenilenen Dosya Gezgini, güncellenen içerik menüleri ve fazlası da görünüyor.
Videoda görünen simgelerden bazıları kullanıcılara ulaşmaya başlasa da, gördüklerimizin çoğu henüz tamamlanmamış olabilir.
Sonbaharda yayınlanması beklenen Windows 10 sürüm 2004'ün küçük bir güncelleme olması bekleniyor. Bu yüzden değişiklikler, 2021'den önce Windows 10'a yansımayabilir. Elbette değişiklikleri Insider yapılarında, kararlı sürüme ulaşmadan önce görme fırsatımız olabilir.
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