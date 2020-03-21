Corona Virüsü, iPhone 12'nin Tanıtımını da Erteletecek mi?

iPhone 12'nin bu seneki tanıtımı, teknoloji sektöründe olumsuzluklara yol açan Covid-19'a rağmen zamanında yapılabilir.
Bloomberg'in raporuna göre iPhone 12 ve beklenen 5G iPhone'un üretimi, mayıstan önce başlamayacak. Rapor, bu tarihe kadar Çin ve diğer pazarlardaki üretimin yeniden başlayabileceğini varsayıyor ancak bunu şimdiden söylemek zor.
Corona virüsü Çin'de yayılmaya başladığında birçok fabrika ve üretim tesisi yavaşlatılmış veya kapatılmıştı. Bundan dolayı iPhone 11 serisi gibi bazı iPhone'ları bulmak, bugün zor olabiliyor. Bloomberg'in raporu olumlu olsa da, tesislerdeki sorunların çözülmemesi halinde üretim gecikebilir. Yine de Çin'deki Apple cihazı üretiminin devam edeceği tahmin ediliyor. Sektör içerisinden gelen dedikodular, 2020'nin ortasında piyasaya sürülmesi planlanan uygun fiyatlı iPhone 9'un tam hızda üretilmeye başlandığını ileri sürüyor.
Rapordan hemen önce tanıtılan iPad Pro 2020 ve yeni MacBook Air laptopların Çin'deki kapanmalardan önce, ocak ayında üretildiğine inanılıyor.
Apple'ın yıllık tanıtımlarına göre bu seneki tanıtımın Eylül 2020'de yapılması bekleniyor.
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