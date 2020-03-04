Canlı Kutucuksuz Başlat Menüsü Göründü

Yeni bir sızıntı, Microsoft'un hazırlık yaptığı "canlı kutucuksuz" Başlat Menüsünü gösterdi. Twitter'da paylaşılan görüntü eğer gerçekse, durağan bir Başlat Menüsü bizi bekliyor.
Başlat menüsünde bulunan canlı kutucuklar, yeni epostalar, şu anki hava durumu gibi ek bilgileri uygulama kutucuğu üzerinde göstermeye yarıyor. Ancak birçok geliştirici, bu işlevi sunmakla uğraşmıyor ve kullanıcıların da işlevi çok sevdiği düşünülmüyor. Bu nedenle canlı kutucukların Windows 10'dan kaldırılacağı dedikoduları bir süredir internette dolaşıyor.
Sızan görüntünün gerçek olup olmadığını anlamak şu an mümkün gibi görünmüyor. Görüntüde Windows 10'un yapı numarası görünmüyor, bu yüzden yeniliğin ne zaman geleceğine dair bir tahminde bulunmak da zor. Bu sene gelmesi beklenen Windows 10 20H2, Microsoft'a göre küçük bir güncelleme olacak. Bu yüzden kutucukların gidişi 2021'de gerçekleşebilir. Bu süre içerisinde elbette Başlat Menüsünün görünümünde değişiklikler de yapılabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın