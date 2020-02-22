Windows 10, Yerel Hesap Seçeneğini Kaldırıyor mu?

Windows 10'da bazı kullanıcıların tercih ettiği yerel hesap seçeneği, iddialara göre kaldırıldı!

Windows 10, Yerel Hesap Seçeneğini Kaldırıyor mu?

Microsoft'un Windows 10'u yerel hesap ile yükleme seçeneğini ABD dışındaki bazı ülkelerde de kaldırdığı iddia edildi. Değişiklik daha önce ABD için yapılmıştı.

Almanca teknoloji sitesi Dr. Windows'a göre Almanya'da Windows 10 yükleyenler, kurulum sırasında aktif bir internet bağlantısı bulunması halinde bir Microsoft hesabı kullanmak zorunda kalıyorlar. Bunu atlatmanın yolu, PC'nin internet bağlantısını yükleme sırasında kesmekten geçiyor. Bilgisayar yükleme sırasında çevrimiçi değilse, yerel hesabı kullanabiliyorsunuz. Ancak çevrimiçi olduğunuzda Microsoft hesabı kullanmaktan başka çareniz olmuyor.

Windows'u kurduktan sonra Microsoft hesabını sistemden kaldırabileceğiniz söyleniyor, ancak bunun kullanıcı için zahmetsiz bir seçenek olmadığı açık.

Windows 10'u Microsoft hesabıyla ilişkilendirdiğinizde ayarlarınızı cihazlar arasında eşitleme gibi bazı avantajlara sahip oluyorsunuz. Ancak tercihin kullanıcıya verilmemesi can sıkıcı olabilir. Bazı kullanıcıların yerel hesapla daha güvende hissettikleri biliniyor. Dahası geçmişte Microsoft hesabına bağlı Windows 8.1'li PC'lerin oturum açmaya izin vermemesi gibi yaşanmış sorunlar da var.

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