Windows 10'daki Chrome Sorunu İçin Çözüm Yolda
Windows Nisan 2018 güncellemesini yükledikten sonra ortaya çıkan büyük Chrome sorunu, Microsoft tarafından onarılıyor
Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yükledikten sonra Chrome web tarayıcınız kilitlenmeye başladıysa, Microsoft'tan sizin için iyi bir haber var.
Microsoft, bir mesaj panosunda sorundan haberdar olduğunu söyledi ve Nisan 2018'i yükleyen cihazların Chrome gibi belirli uygulamalarda takılıp donabildiğini belirtti. Firma, sorunu çözmek üzere çalıştığını ve onarımı bir sonraki aylık güncellemeye dahil etmeyi planladığını söyledi. Bu güncellemenin önümüzdeki hafta, 8 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.
Bu sırada bir Microsoft yetkilisi, donma sorunuyla karşılaşan kullanıcılara Windows + Ctrl + Shift + B klavye kısayolunu kullanarak ekranı uyandırmalarını tavsiye ediyor. Windows'lu tabletler aynı işlem için ses açma ve ses kısma düğmelerine iki saniye için üç kez basabiliyorlar.
Bu çözüm çalışırsa kısa bir bip sesi duyuluyor ve Windows, grafik kartını tekrar başlatmayı deniyor. Bu da işe yaramazsa bilgisayarı yeniden başlatmak gerekebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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