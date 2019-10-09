Windows 10X İçin İmza Kampanyası Başladı!
Microsoft'un Android'li "telefonu" Surface Duo'nun Windows 10 ile çalışması için kampanya başlatıldı! Peki bu kampanya, Microsoft'u uçuruma mı itiyor?
Microsoft, hakkında yıllardır konuştuğumuz efsanevi Surface telefonu sonunda gösterdi. Bununla birlikte firma, Surface Duo adlı cihazı telefon olarak adlandırmamızı pek istemiyor. Surface Duo, büyük boyutlu kardeşi Neo'nun aksine Windows 10X ile çalışmıyor; hatta Windows ile çalışmıyor.
Change.org'da başlatılan bir imza kampanyası, Microsoft'tan Duo'nun Windows 10X tabanlı bir sürümünü de sunmasını talep ediyor. Henüz satılmayan cihaz, şu anki haliyle Android ile çalışıyor.
Microsoft'tan Panos Panay, geçtiğimiz günlerdeki bir röportajda Microsoft'un "mobil cihazlarda" Google'ın işletim sistemini kullanacağını, "bunun üstündeki her şeyin Windows olacağını" söylemişti. Firmanın mobil ile mobil olmayan cihazlar arasındaki çizgiyi nereye koyduğu ise bilinmiyor.
Windows'lu Telefon İsteyenler Onu Kullanacak mı?
İmza kampanyası, Microsoft'un UWP girişimiyle her cihazda çalışan uygulamalarını temel alıyor. Kampanyaya göre Windows'ta Android uygulamalarını emüle ederek çalıştırmak, şu anki stratejiyle aynı hedefe ulaşılmasını sağlayacak. Bununla birlikte gerçekçi olmak gerekirse, Android uygulamalarını emüle ederek çalıştırmakta lisans sorunlarından uyumluluğa birçok sorun çıkabilir. Dolayısıyla Microsoft'un Android yolunu tercih etmesinin, en azından bugün için bazı sebepleri var. UWP uygulaması geliştiren programcıların emeklerinin boşa gitmesini istememesi son derece doğal. Ancak yine de Windows Phone ile ağzı yeterince yanan firmanın bu konudaki her isteği gözü kapalı kabul etmeyip, dikkatli davranmasını umuyoruz.
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