Windows 10X İçin Rota Değişti; Tek Ekranlı PC'ler Öne Çıktı

Surface Neo gibi çift ekranlı PC'lerde ortaya çıkması beklenen Windows 10X'un hedefleri, tam tersine döndü desek yeridir...

Windows 10X, Tek Ekranlı PC'leri Öne Aldı

Windows 10X'in çift ekranlara özel bir Windows sürümü olacağı, geçen sene eylülde Microsoft tarafından doğrulanmıştı. Ancak bazı değişiklikler yaşandı ve Windows 10X'in tek ekranlı PC'leri de kapsayacağı ortaya çıktı.

İlk olarak Microsoft'u yakından takip eden Mary Jo Foley tarafından ortaya atılan iddia, daha sonra Microsoft'un Windows ve cihazlar bölümünün başındaki Panos Panay tarafından doğrulandı. Panay, Windows 10X ile ilgili odak noktasını değiştirdiklerini ve tek ekranlı cihazlara odaklandıklarını söyledi. Bu noktada Surface Neo'nun da Windows 10X'i çalıştıracak ilk cihaz olmayacağı anlaşıldı. Panay'a göre Windows 10X ilk olarak tek ekranlı cihazlarda kullanılacak ve çift ekranlı PC'lerin piyasaya sürülmesi için doğru zaman kollanacak.

Panay, Windows 10'daki yenilikleri hızlandıracaklarını da söyledi ancak tam olarak neyi kastettiğini açıklamadı. Detaylar verilmediğinden bu yeniliklerin heyecan verici büyük değişiklikler mi, yoksa çoğumuzun umursamayacağı yenilikler mi olduğunu henüz bilmiyoruz.

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