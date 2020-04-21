Bing Wallpaper: Microsoft'tan Yeni Windows Uygulaması

Microsoft, duvar kağıdınızı otomatik olarak Bing'in günlük duvar kağıdı olarak ayarlayan yeni uygulamasını indirmeye sundu.

Bing Wallpaper Uygulaması Yayınlandı

Microsoft, Bing'in her gün değişen duvar kağıtlarını masaüstünde görmek isteyenler için yeni bir uygulama yayınladı. Bing Wallpaper, günlük resimleri otomatik olarak masaüstünüze taşırken duvar kağıdını sistem alanından değiştirmenize izin veriyor.

Microsoft'tan Bing büyüme ve dağıtım genel müdürü Michael Schechter, bir tweet ile yaptığı açıklamada Bing Wallpaper uygulamasının "Bing giriş sayfası resmini masaüstü duvar kağıdı olarak ayarlamanın resmi yolu" olduğunu söyledi. İlginç olan nokta bir başka uygulama olan Bing Desktop'un aynı işlevi sunmadı. Ancak Bing Desktop, masaüstünden Bing'de arama yapma ve haberleri gösterme gibi işlevlere de sahip.

Bir başka ilginç nokta, yeni Bing Wallpaper uygulamasının Microsoft Store'dan değil, sıradan bir indirme olarak sunulması. Buradan indirilebilen kurulum dosyasını çalıştırdığınızda, Bing'i varsayılan açılış sayfası ve arama motoru yapmanız öneriliyor. Onay kutucukları tıklanması mümkün değilmiş gibi gri renkle görüntüleniyor, ancak seçimi iptal ederek mevcut giriş sayfanızı ve arama motorunuzu koruyabiliyorunuz.

İndirin: Bing Wallpaper

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