Windows 10X ile Birlikte, Bilgisayar Hırsızlarına Kötü Bir Sürpriz Geliyor

Windows 10X'e, hırsızların çalınan bir cihazı silmelerini çok daha zor hale getiren yeni ve kullanışlı bir güvenlik özelliği ekleneceği öğrenildi. Windows 10'un yeni modern sürümünün bu yıl ilkbaharda piyasaya sürülmesi ve bir dizi kullanışlı eklemeyle birlikte gelmesi bekleniyor. Windows 10X geldiğinde, hırsızların bir cihazı fabrika ayarlarına geri yüklemesini ve satmasını engelleyen yeni bir "hırsızlık koruması" yerleşik çözümüne sahip olacak.
Windows 10 şu anki haliyle sistemi resetlemeye imkan veriyor. Bunu, "Ayarlar" menüsünden "Bu bilgisayarı sıfırla" seçeneğine tıklayarak yapabiliyorsunuz. Ancak, Windows 10X ile hırsızlığa karşı koruma, bir cihazı silmeye çalışan herhangi bir kişinin önce cihaz PIN kodunu veya cihazla daha önce ilişkilendirilmiş Microsoft hesabı kimlik bilgilerini girmesi gerektiği anlamına geliyor.
Yeni güvenlik özelliği, hırsızlar için çalınan Windows ürünlerini yeniden satmanın şu anda son derece kolay olduğu göz önüne alındığında çok mantıklı geliyor. Microsoft daha önce Windows Mobile işletim sistemi için benzer bir özelliğe sahipti, ancak normal Windows 10 platformu için hırsızlık önleme korumasını getirmeye yönelik somut bir plan bulunmuyor.
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