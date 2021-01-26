Apple'dan Şaşırtıcı Uyarı: "iPhone 12'yi Kalbinize Yaklaştırmayın"

Apple'dan kafaları karıştıran bir açıklama yapıldı. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve MagSafe aksesuarlarının kalbe zararı olabileceğine yönelik bir açıklama gelirken, bu bilgi Apple'ın resmi destek sayfasından paylaşılmış durumda. Açıklamaya göre iPhone ve MagSafe aksesuarlarının içindeki mıknatıslar, özellikle kalp pilleri ile defibrilatörler gibi tıbbi cihazlara karşı tetikleyici etki gösterebiliyor, frekansları karıştırabiliyor.
Apple'ın açıklamasına ek olarak heartrhythmjournal.com web sitesi üzerinden de bu konu için bir makale yayınlanmış durumda. Bu makalede de iPhone 12 serisi ve MagSafe aksesuarında yer alan mıknatısların olumsuz etki doğurabileceği yer alırken, iPhone 12'lerin özellikle tişört ve gömleğin üst cebinde taşınmaması gerektiği ifade ediliyor. Zira oluşan elektromanyetik alan nedeniyle özellikle kalp pili taşıyanların olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.
Apple da iPhone 12 kullanıcılarını bilgilendirme gereği duymuş ve bu konuyu destek sayfasından kullanıcılar ile paylaşmış. Peki, sizce bu açıklama tatmin edici mi? Yani kalp pili kullananlar veya vücutlarında benzeri manyetik implant taşıyanlar, iPhone'u kot cebinde taşıdıklarında herhangi bir riske uğramıyorlar mı dersiniz? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz.
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