Apple'dan Şaşırtıcı Uyarı: "iPhone 12'yi Kalbinize Yaklaştırmayın"

Apple, iPhone 12'yi (eğer varsa) kalp pilinize çok yaklaştırmamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Peki bu uyarı, iPhone'ların kalp pillerine zarar verdiği anlamına mı geliyor?