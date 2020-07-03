Windows 10X Nedir? Windows 10X'i Nasıl Deneyebilirsiniz? Açıkladık...

Windows 10X'in bildiğimiz masaüstü Windows 10'dan ne farkı var, gelecekte Windows 10'un yerini mi alacak? Windows 10X'i hemen şimdi nasıl deneyebilirsiniz? Hepsinin cevabı, bu yazımızda...