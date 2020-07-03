Windows 10X Nedir? Windows 10X'i Nasıl Deneyebilirsiniz? Açıkladık...

Windows 10'un yeni bir sürümü olan Windows 10X'i belki duydunuz, peki ama bu Windows kimler için ve ne işe yarıyor? Bu yazımızda Windows 10X hakkındaki merakınızı giderecek bilgiler verecek, onu PC'nizde nasıl deneyebileceğinizi size göstereceğiz.
Windows 10X Nedir?
Windows 10X, çift ekranlı Surface Neo gibi henüz piyasaya sürülmeyen cihazlara yönelik bir işletim sistemi olarak doğdu. Ancak zaman içerisinde Microsoft'un planlarında bazı değişiklikler oldu ve artık Windows 10X'in tek ekranlı cihazlarda da kullanılması planlanıyor.
Bununla birlikte Windows 10X'in bugün kullandığımız masaüstü Windows 10'un yerini alması beklenmiyor.
Windows 10X'in tek ekranlara yönelik sürümündeki bazı yenilikleri Windows 10'da da göreceğimiz söyleniyor. İşte Windows 10X'in öne çıkan özellikleri.
Çift Ekran için İyileştirme: Çift ekran için yapılan geliştirmeler arasında pencereleri ekranlar arasında sürükleme, belirli bir uygulamanın hangi ekranda açılacağını seçme, uygulamayı çift ekranın ortasına sürükleyerek iki ekranı kaplamasını sağlama var.
Uygulama Konteyneri: Windows 10X, uygulamaları ve programları Windows 10 gibi çalıştıracak. Bunun yanında uygulamalar, işletim sisteminden izole olarak bir "konteyner" içerisinde çalışacak ve cihaz güvenliğini artıracak.
Yeni Başlat Menüsü, Görev Çubuğu: Windows 10X'in düz görünümlü Başlat Menüsünde canlı kutucuklar bulunmuyor. Yeni görev çubuğu ise iki ekrana genişliyor ve yeni simgeler kullanıyor. Simgeler, Windows 10X'in görev çubuğunda ortada gösteriliyor. Ancak isterseniz, simgeleri her zamanki gibi sol tarafa hizalayabiliyorsunuz.
Yeni İşlem Merkezi: Windows 10'un İşlem Merkezi faydalı olsa da, tasarımının işlevselliği sorgulanabilir. Bu konuda geliştirmeler yapan Windows 10X, İşlem Merkezine birkaç hızlı işlem düğmesi ekliyor. Buradaki yeni düğmelerden biri olan "Compose Mode", ekranı 90 derece döndürüyor ve bir ekranı dokunmatik klavyeye dönüştürüyor.
Windows Update'teki Geliştirmeler: Windows 10X'in güncellemeleri daha sessiz ve sorunsuz biçimde, arka planda yüklemeye hazırlayacağı ve yükleyeceği, ardından sistemi yeniden başlatacağı belirtiliyor. Şu anki deneyimden ne kadar farklı olduğunu deneme şansı bulmadık, ancak sistem güncellemelerinin kullanıcıyı kesintiye uğratmaması olumlu bir gelişme olacak.
Windows 10X Nasıl Denenir?
- Öncelikle ücretsiz Microsoft Emulator'ü Microsoft Store'dan yükleyin.
- Windows 10X Emulator imaj dosyasını Microsoft Emulator uygulaması içerisinden indirin. Bunun için uygulama bir ön izleme sürümü bulduğunda, Install düğmesine tıklayın. Microsoft hesabı parolanızı girerek son kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz istenecek.
- Start'a basıp başlamadan önce, Windows Hyper-V'nin etkin olduğundan emin olun. Bunun için yönetici haklarına sahip bir komut satırı açın ve systeminfo.exe komutunu çalıştırın. Hyper-V Requirements bölümünü bulun. Eğer karşısında Yes yazıyorsa, bir sonraki maddeye geçebilirsiniz. Aksi halde Powershell'i açın (yönetici izinleriyle açmak için sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır'a tıklayın) ve aşağıdaki komutu girin:
DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V
Sisteminizi baştan başlattıktan sonra Hyper-V'yi Başlat Menüsünde görebileceksiniz.
- Hyper-V'yi yükledikten sonra Windows 10X ön izleme yapısını Microsoft Emulator içerisinden başlatabilirsiniz. Ön izleme yapısını seçin ve Start'a tıklayın. Bu yapının çift ekranlara göre olduğunu ve Microsoft Emulator'ün bu şekilde çalışacağını unutmayın.
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