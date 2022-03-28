Windows 11'in Derinlerinde Gizlenen Bir Sürpriz Yumurta Varmış

Meğer Windows 11'de de bir Easter Egg, yani sürpriz yumurta gizliymiş. İşte Windows 11'deki gizli sürpriz yumurta...

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'in Sürpriz Yumurtası Bulundu!

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Windows 11'in Derinlerinde Gizlenen Bir Sürpriz Yumurta Varmış

 

 