Windows 11'in Derinlerinde Gizlenen Bir Sürpriz Yumurta Varmış

Özellikle oyunlarda gördüğümüz, Easter Egg, yani Sürpriz Yumurta olarak da bilinen gizlenmiş sürprizler, zaman zaman işletim sistemlerinde de karşımıza çıkabiliyor. Android her sürümünde böyle bir sürpriz yumurta sunuyor. hatta geçtiğimiz gün, 37 yıllık Windows 1'de bile gizlenen bir sürpriz yumurta olduğu ortaya çıkmıştı. Bu defa ise Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'de ortaya çıktı.
Microsoft yazılımcıları Windows 11'i hazırlarken kullanıcılara bir sürpriz bırakmayı da ihmal etmemişler. Reddit'te bir kullanıcının fark etmesiyle ortaya çıkan sürpriz yumurta, Not Defteri uygulamasında yer alıyor.
Not Defteri'nin sağ köşesindeki çarkın imleç ile döndürülebildiğini fark eden kullanıcı, bunu bir animasyon şeklinde de paylaşmış. Bunun sonucunda bir şey olmasa da eğlencelik olduğu aşikar.
Muhtemelen gelecekte Windows 11 arayüzünde başka yerlerde de benzeri Easter Egg'lerin olduğuna şahit olacağız. Eğer Windows 11 sahibi iseniz, siz de bunlardan birini ortaya çıkartabilirsiniz.
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