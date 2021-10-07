Windows 11'i Hemen Bugün Kurmayın! Peki Ama Neden Beklemelisiniz?

Bazı uzmanlar, Windows 11'i hemen kurmamamız gerektiği konusunda hemfikir. Peki, neden Windows 11'i kurmak için bekleyelim? Sonuçta Windows 11 (tabii ki gereksinimleri karşılayan bir bilgisayara sahipseniz) iyi bir işletim sistemi gibi görünüyor ve insanların denemek isteyebileceği pek çok yeni özellik barındırıyor.
Şunu unutmamak gerekli ki, her yeni işletim sistemi, beraberinde bazı problemlerle geliyor ve bu problemler kurulum sayısı arttıkça ortaya çıkıyor, rapor ediliyor, toplanıyor, çözülüyor ve güncellemelerle düzeltiliyor. Windows 11 kullanıcı deneyimi yorumlarına baktığımızda, bu işletim sisteminin de bu geleneği sürdürdüğünü görüyoruz. Windows 11 kuran kullanıcıların bir kısmının internete erişim sorunu yaşaması da ayrıca ilginç bir problem olarak ortaya çıkıyor.
Microsoft'un bu problemleri toplayıp çözüme ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışacağından hiç şüphemiz yok. Ancak yine de, bir süre bekleyip bu düzeltmeler gerçekleştikten sonra Windows 11'i kurmak, özellikle son kullanıcılar için iyi bir strateji olabilir.
İşiniz sürekli bilgisayar kullanmayı gerektiriyorsa, problemli bir işletim sistemi terfisi çalışmalarınıza zarar verebilir. Aslında bu tavsiye, sadece Windows özelinde de değil. Her yıl Apple da macOS işletim sisteminin yeni bir sürümünü çıkarıyor ve doğrudan sistemine kuran kullanıcılar bazı sorun yaşayabiliyor. Bir süre bekledikten sonra bu problemler çözülüyor ve yükleme oranı bir anda artıyor.
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