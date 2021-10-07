Windows 11'i Hemen Bugün Kurmayın! Peki Ama Neden Beklemelisiniz?

Windows 11 artık resmi olarak çıktı; peki ama hemen kurmalı mısınız? Şu anda Windows 11'i indirip kurmak cazip görünse de, yeni işletim sistemine geçmeden önce birkaç gün, hatta birkaç hafta beklemenizde yarar var!

Windows 11'i Hemen Bugün Kurmayın!

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