Windows 11'i Hemen Bugün Kurmayın! Peki Ama Neden Beklemelisiniz?

Windows 11 artık resmi olarak çıktı; peki ama hemen kurmalı mısınız? Şu anda Windows 11'i indirip kurmak cazip görünse de, yeni işletim sistemine geçmeden önce birkaç gün, hatta birkaç hafta beklemenizde yarar var!