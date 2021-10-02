Windows 11 Henüz Yayınlanmadı ama 100 Bilgisayardan 13'üne Girdi!

Eylül 2021 tarihli AdDuplex raporuna göre Windows yüklü PC'lerin yüzde 1,3'ünde, henüz piyasaya çıkmamış olsa da Windows 11 yüklü! Bu sürümler, Windows 11'in beta sürümleri ve Insider kanalından elde edilmiş yazılımlar. AdDuplex verileri Dünya çapında bilgisayarlara kurulmuş olan yaklaşık 5.000 Windows Store uygulamasından toplanıyor ve kullanıcıların hangi Windows sürümünü kullandıklarına işaret eden güvenilir bir kaynak olarak değerlendiriliyor.
Windows 10 ve 11 PC'lerin %90'ında 2020 veya 2021'de yayınlanmış Windows sürümlerinin yüklenmiş olması da ilgi çekici bir durum. Bu geniş kapsamlı güncellemenin nedeni Microsoft'un güncelleme politikasını değiştirmiş olması. Kullanıcılar artık güncellemeleri sonsuza kadar erteleyemiyor, belli bir süre içinde işletim sistemlerini mutlaka en güncel sürüme güncellemek zorunda kalıyorlar.
Önümüzdeki Salı Windows 11'in piyasaya sürülmesinin ardından AdDuplex'in raporlarını görmek oldukça ilginç olacak. Windows 11 yükseltmesi ücretsiz olsa da sistem gereksinimleri Windows 10'dan daha yüksek. Bu da belki milyonlarca bilgisayarın Windows 11 güncellemesini alamayacağını ve Windows 10'da kalmak zorunda olacağı anlamına geliyor.
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