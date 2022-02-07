Vaka sayısının en fazla arttığı 10 il açıklandı (22-28 Ocak)

15-21 Ocak'ta koronavirüs vaka sayıları İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 olarak kayıtlara geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı. Buna göre 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz:
- Elazığ,
- Uşak,
- Iğdır,
- Tokat,
- Kırklareli,
- Rize,
- Kırıkkale,
- Isparta,
- Bayburt,
- Manisa.
22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa. pic.twitter.com/ZwYLD1lT57— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın