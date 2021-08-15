Windows 11 için Gerçek PowerToys: ThisIsWin11 (TIW11)

Windows 11'i tek noktadan özelleştirmek için kullanılacak yeni bir uygulama geliştirildi. ThisIsWin11 (TIW11), bakın kullanıcılara neler sunuyor!

Windows 11 için Gerçek PowerToys: ThisIsWin11

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