Windows 11 için Gerçek PowerToys: ThisIsWin11 (TIW11)

GitHub'da "builtbybel" kullanıcı adını kullanan bir geliştirici, "ThisIsWin11" (TIW11) adlı yeni bir araç geliştirdi. Geliştiriciye göre, bu araç Windows 11 deneyiminizi tek noktadan kişiselleştirmeye imkan veriyor. Yazılımın "hakkında" bölümünde, yapımcı TIW11'i "Windows 11 için gerçek PowerToys" olarak tanıtıyor.
Bu yeni eklenti ile, Windows 11 ile birlikte gelen önceden yüklenmiş uygulamalardan bazılarını kaldırmak mümkün. Zira çoğu Windows kullanıcısı Windows ile birlikte gelen uygulamaların birçoğunu kullanmıyor ve bu yazılımlar sistemde boşu boşuna yer kaplıyor.
Programı kullanmadan önce çift dosyaların oluşmaması için "Packages" klasörünün kaldırılması ve yedeklenmesi öneriliyor. Packages klasöründe, kullanıcının profiline kayıtlı olan Windows uygulamaları yer alıyor. Bu klasör, C:/Users/%username%/AppData/Local/Packages adresinde yer alıyor.
Uygulamanın beş ana bölümü bulunuyor:
Presenter: Yeni işletim sistemini tanıtıyor ve ana ayarları kolayca yapmanıza izin veriyor.
PumpedApp: Windows 11 ayarlarını optimize ediyor (istenirse yapılan değişiklikler geri alınabiliyor)
Kickassbloat: Kurulu Windows 11 uygulamalarını kaldırıyor.
Packages: Uygulama kurmak için kullanılıyor.
PowerClicks: PowerShell ve diğer script'ler kullanarak Windows 11 işlemleri otomatikleştirmenizi sağlıyor.
ThisIsWin11 uygulamasını denemek isteyenler, buradan yükleyebilirler.
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