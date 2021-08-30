Microsoft, Windows 11 Yüklemek İsteyenler İçin Açık Kapı Bıraktı

Microsoft, donanımları desteklemiyor olsa da Windows 11'e geçmek isteyen kullanıcılar için bir açık kapı bıraktı. Başka bir deyişle, desteklenmeyen donanımlarda da Windows 11 kullanmanın bir yolu var...