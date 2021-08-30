Microsoft, Windows 11 Yüklemek İsteyenler İçin Açık Kapı Bıraktı

Microsoft, Beta kanalında Insider'lar için yeni bir Windows 11 güncellemesi duyurdu. Güncelleme ile birlikte Microsoft, Windows 11 hakkında bazı kafa karıştıran konulara açıklık getirmek için bir kaç duyuru da yaptı. Öncelikle açıklanan minimum sistem gereksinimlerinden ödün vermeyeceğini söyledi. Ayrıca, desteklenen işlemciler listesine 7. Nesil Intel işlemcilerden bazılarını ekledi. Maalesef aynı şeyi eski AMD işlemciler için yapmadı.
Neyse ki Microsoft, desteklenmeyen donanımı olan ama Windows 11 kullanmak isteyen meraklılar için açık kapı da bıraktı. Windows 11 ISO'ları aracılığıyla yapılan yüklemelerde, kullanıcıların desteklenmeyen donanımlara yeni işletim sistemini yüklemelerine izin verilecek. Ancak bu durumda bile hala PC'lerin TPM 1.2, 64 GB depolama, 4 GB RAM ve çift çekirdekli CPU'ya sahip olmasını şart. Bu gereksinimleri karşılarsanız, Windows 11'i ISO aracılığıyla yükleyebilirsiniz.
Windows 11'i kullanmaya devam etmenin başka bir yolu da Windows Insider programına kaydolmak. Microsoft, desteklenmeyen donanıma sahip kullanıcıların Windows 11'i Windows 11'in piyasaya sürülmesinden sonra çalışmaya devam edecek olan Insider Programı aracılığıyla yüklemelerine izin veriyor. Dolayısıyla, teknik olarak, desteklenmeyen donanıma sahip kullanıcılar Windows 11'i Insider Programı aracılığıyla çalıştırmaya devam edebilir. Burada da Microsoft, desteklenmeyen donanıma sahip kullanıcıların basit bir kayıt defteri düzenlemesiyle Insider programına kaydolmalarına izin veren bir boşluk bırakıyor.
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