Windows 11 İçin Yenilenen Power Toys, Büyük Bir Sürprizle Gelecek!

Microsoft PowerToys, belirli Windows özelliklerini ve yeteneklerini beğeninize göre özelleştirmek için kullanılabilecek kullanışlı yardımcı programlardan oluşan bir koleksiyon. Şimdiye kadar, PowerToys'u yüklemenin tek yolu, yükleyiciyi GitHub'dan indirmek veya winget gibi bir paket yöneticisi kullanmaktı. Ancak XDA tarafından tespit edildiği üzere, Power Toys, Windows 11'in Microsoft Store'unda yayınlanacak. Böylece tüketicilere, Power Toys'a erişmenin kolay bir yolu sunulmuş olunacak.
Maalesef şu anda Power Toys, Windows 11 çalıştıran hiçbir bilgisayarda yayında görünmüyor, bu nedenle Windows Store iddiasını henüz doğrulamak mümkün değil. Ancak PowerToys lideri Clint Rutkas'ın bazı ifadeleri, iddianın doğru olduğunun sinyallerini verdi bile.
Daha önce gelen haberler, Power Toys'un Windows 11 için özel olarak yenileneceğini söylüyordu. Bu noktada, Windows 10'da gördüğümüz Power Toys özelliklerine ek olarak geliştirilmiş arabirim ve yeni erişilebilirlik seçenekleri bekleniyor.
Her iki haberi birleştirdiğimizde, Power Toys'un Windows 11 için önemli bir öğe olacağını anlamak güç değil. Bu yüzde Windows Store üzerinden kolayca indirilmesi de kimse için sürpriz olmamalı...
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