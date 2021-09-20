Windows 11 İçin Yenilenen Power Toys, Büyük Bir Sürprizle Gelecek!

Pek çok üst seviye Windows kullanıcısı için altın değerinde olan Power Toys paketi, Windows 11 ile birlikte çok daha kolay erişilebilir hale gelecek...

Power Toys, Büyük Bir Sürprizle Gelecek!

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