Microsoft, Windows 11 İçin Yeniden Tasarlanmış Bir Power Toys Hazırlıyor!

Windows 11 ile beraber, ileri düzey ve profesyonel Windows kullanıcılarını çok sevindirecek bir sürpriz de geliyor: Yenilenmiş bir Power Toys!

Windows 11'e yeni Power Toys geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!

Günün En çok Okunanları
Saygı 2'den merakla beklenen fragman geldi!
Teknopark İzmir ve Games United Oyun Kuluçka Programı Yürütecek
Microsoft, Windows 11 İçin Yeniden Tasarlanmış Bir Power Toys Hazırlıyor!
MNG Kargo Siber Saldırıya Uğradı, Müşteri Bilgileri Sızdırıldı!
Windows 10'dan Windows 11'e Geçmeyi Ne Kadar İstiyoruz?

 

 