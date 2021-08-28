Microsoft, Windows 11 İçin Yeniden Tasarlanmış Bir Power Toys Hazırlıyor!

Microsoft PowerToys, Windows 11'de güncellenmiş bir sürümü ile karşımızda olacak. Windows 11'in piyasaya sürülmesinden önce, dikkatler büyük ölçüde arayüz ve tasarım iyileştirmelerine odaklanmıştı, ancak yeni işletim sisteminde ileri düzey kullanıcıların da heyecanlanacakları bir şey var gibi görünüyor.
Perde arkasında, Microsoft, profesyonel kullanıcıları için yardımcı program paketi olan PowerToys için bir yükseltme üzerinde çalışıyor. Kitaplık, daha geniş bir özelleştirme seçenekleri yelpazesinin yanı sıra normal kullanıcıların erişemeyeceği eylemleri gerçekleştirme yeteneği de sunuyor.
Bu yılın ekim ayının ortalarına doğru Windows 11 piyasaya çıktığında, bu yeni işletim sistemi için özel olarak tasarlanmış olan PowerToys uygulaması da hazır olacak. Windows 10'da gördüğümüz özelliklerine ek olarak geliştirilmiş arabirim ve yeni erişilebilirlik seçenekleri ile beraber geleceği düşünülüyor.
Mevcut PowerToys paketi ve sisteme eklediği özellikleri buradan görebilir ve indirip sisteminize kurarak deneyebilirsiniz.
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