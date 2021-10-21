Windows 11'in Kafası İyice Karıştı; 15 Yıllık İşlemciyi Onayladı!

Pek çoğumuz, Microsoft'un zorunlu kıldığı bazı Windows 11 sistem gereksinimlerinin çok katı olduğu konusunda hemfikiriz. Temel gereksinimler oldukça makul görünüyor ancak TPM 2.0, Güvenli Önyükleme gibi teknolojilere yönelik ek ihtiyaç, birçok insan için, hatta birkaç nesil eski CPU'lara sahip olanlar için bile Windows 11'e geçişi olanaksız hale getiriyor. Örneğin Intel'in 7. nesil bir i7 işlemcisi bile Windows 11'e ulaşamamak için bir neden. Bunun nedeni, biraz daha eski olan bu CPU'ların Mod Tabanlı Yürütme (MBE) içermemesi ve bu nedenle Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik (VBS) çalıştırırken performans kaybetmesi şeklinde açıklanıyor.
Microsoft, bu ek gereksinimlerin, Windows 11'in kullanıcılarına sunduğu birinci sınıf güvenlik için gerekli olduğu konusunda kararlı. Firma ayrıca, kullanıcıların sistemlerinin minimum gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını görmelerini sağlayan PC Health Check adlı bir uygulamaya da sahip. Uygulamanın, insanların Windows 11 uyumluluğunu kontrol etmek için sistem özelliklerine bakmak zorunda kalmamaları için kullanımı kolay bir çözüm.
Tuhaf bir şekilde, bir YouTuber olan Carlos S.M. Computers tarafından keşfedildiği üzere, PC Health Check uygulaması, Intel'in Pentium 4'ünün resmi olarak Windows 11 tarafından desteklenen bir işlemci olduğuna inanıyor. Bunu aşağıdaki ekran görüntüsünde görebilirsiniz.
YouTuber, görünüşe göre 2006'da piyasaya sürülen ve MBE'den yoksun bir CPU olan Pentium 4 661 kullanıyor. Aynı zamanda, çift çekirdeği taklit eden hiper iş parçacığına sahip tek çekirdekli bir işlemci olduğu için gerçek bir çift çekirdekli bile değil. Ancak Microsoft'un PC Health Check uygulaması bunu anlayamıyor gibi görünüyor. Yine de, MBE eksikliğinin bile fark edilmemesi çok tuhaf.
İlginç bir şekilde, insanların Windows 11 uyumluluğunu kontrol etmek için kullandığı bir üçüncü taraf uygulaması olan WhyNotWin11 bile, Pentium 4 661'i desteklenmeyen işlemcilerden biri olarak işaretlemeyi başarıyor.
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