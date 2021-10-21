Windows 11'in Kafası İyice Karıştı; 15 Yıllık İşlemciyi Onayladı!

Windows 11 kurmak için 7. nesil bir i7 işlemci bile yetmezken, nasıl oluyor da 15 senelik bir Pentium 4 uyumlu işlemcilerden biri olarak kabul ediliyor?