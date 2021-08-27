Windows 11'in macOS'tan "Ödünç Aldığı" 5 Yeni Özelliği

Windows 11, tasarımından bazı yeni özelliklerine kadar birçok noktada macOS'u hatırlatıyor. Bu yazımızda sizlerle, Windows 11'in macOS'tan "ödünç aldığı" en dikkat çekici 5 özelliği değerlendireceğiz...