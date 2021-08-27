Windows 11'in macOS'tan "Ödünç Aldığı" 5 Yeni Özelliği

Microsoft, yeni ve modern bir işletim sistemi vizyonuyla birlikte Windows 11'i duyurduğunda, macOS ile karşılaştırılmaktan kurtulamadı. Bunun nedeni ise, tabii ki ortaya çıkan benzerliklerdi. Windows 11'deki bazı yenilikler, gerçekten de diğer işletim sistemlerinden "ödünç alınmış" gibi görünüyor.
Öyleyse gelin, Windows 11'in macOS'tan ödünç aldığı yeniliklere birlikte göz atalım...
1. Yeni, Ortalanmış Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu
Windows 11'e gelen en büyük görsel değişikliklerden biri ortalanmış başlat menüsü ve görev çubuğu. Windows 11'i başlattığınızda ilk fark ettiğiniz şey bu olacak. Klasik görev çubuğu tasarımını sevenler buna şüpheyle yaklaşsa da, pek çok kişinin hoşuna gittiği de bir gerçek.
Değişiklik, Windows 10'da bulunan sola hizalanmış simgeler dizisine modern, minimalist bir yaklaşım getiriyor. macOS ise yıllardır ortalanmış dock'a sahip. Bu noktada, Windows 11'de ilk macOS esintisini gördüğümüzü kimse inkar edemez.
Genel olarak bakıldığında, ortalanmış görev çubuğunun Windows'a yepyeni bir hava kattığı kesin.
2. Yuvarlatılmış Köşeli Yeni Kullanıcı Arayüzü
Microsoft, Windows kullanıcı arayüzünde köşeleri yuvarlama fikri etrafında sıklıkla gezindi. Örneğin Windows XP, pencereler gibi öğeler için yuvarlatılmış köşelere sahipti. Aynı tema Windows Vista ve Windows 7 ile devam etti.
Windows 8 ve 10 ile Microsoft, dik kenarlara döndü ve "Metro" tasarım dilini tanıttı. Sonuç olarak, üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere tüm UI öğeleri, Windows 8 ve 10'da dik köşelere sahiptir.
Şimdi, Windows 11 ile Microsoft, tüm UI öğeleri için yuvarlatılmış köşelere geri dönüyor. Üçüncü taraf uygulamalar, bunun için özel olarak programlanmamış olsalar bile bu durumdan nasibini alacak.
Her ne kadar Microsoft için yuvarlatılmış kenar fikri yeni olmasa da, macOS ile bağlantı kurulmasından kaçması mümkün görünmüyor.
3. Şeffaflık Efektleri
Şeffaflık efektleri, Microsoft'un her zaman Windows'a dahil etmek istediği şeylerden biri oldu ve bir dönem bunu yaptı da. Ve tüm büyük işletim sistemlerinin şeffaflık efektlerini yoğun bir şekilde kullandığı bir dünyada, Microsoft'un Windows 11'de bunu sunması sadece zaman meselesiydi.
Aslında , şeffaflık etkileri söz konusu olduğunda, Microsoft için bir ilk diyemeyiz. Windows Vista'da "Windows Aero" tasarım dilinin tanıtımıyla şirket, ilk denemesini yapmıştı. Ne yazık ki, Windows Aero Microsoft'un umduğu gibi olmadı ve bunun birkaç nedeni vardı. İlk olarak, Windows Aero'nun şeffaflık efektlerini çalıştırmak için donanım gereksinimleri oldukça yüksekti, o zaman pek çok kişi onu çalıştıramıyordu. İkincisi, özellik "yarı pişmiş" gibi görünüyordu.
Windows 7'nin ardından Microsoft, Windows 8 ve 10 ile yeni bir tasarım dilinin tanıtımıyla Windows Aero'yu terk etti. Ve şimdi Windows 11'de şeffaflık efektlerini geri getiriyor.
Önceki denemelerden farklı olarak, bu kez şirket, yarı saydam pencereler, cam levha benzeri bir widget paneli gibi özellikler getiriyor. Ve yine akla macOS'u getiriyor.
4. Widget'lar İçin Özel Bir Bölüm
Microsoft, Windows 11'de widget'lar için özel olarak ayrılmış bir bölüme sahip. Şirketin söylemekten hoşlandığı gibi, widget bölümü bir "cam levhaya" benzeyecek ve Microsoft'un birinci taraf uygulamaları için bir merkez görevi görecek. Ayrıca sonunda size haberleri ve benzer bilgileri gösterecek.
macOS widget'larıının bölümü ile Windows 11'in widget bölümü arasında küçük farklar var. Örneğin, bölümün konumu. macOS'un widget'ları ekranın sağ tarafından gelirken, Windows 11'in widget'ları sol taraftan geliyor. Genel olarak, her iki işletim sistemindeki widget'lar aynı amaca hizmet ediyor. Ancak, kullanışlılığı hakkında nihai bir karar vermek için özelliğin Windows 11'de nasıl geliştiğini bekleyip görmemiz gerekecek.
5. Mobil Uygulamalar İçin Destek
Windows 11, Windows'a Android uygulamaları için yerel destek getiriyor. Bu, Microsoft'un iki rakibini yakalaması için açık bir yanıt: macOS'un iOS uygulamalarını çalıştırma yeteneği ve ChromeOS'un Android uygulamalarını çalıştırma yeteneği... Dolayısıyla macOS'un bu konuda Windows 11'i nasıl etkilediğini görmek oldukça kolay.
Bununla birlikte, mobil uygulamaların platformda ne kadar iyi çalıştığını henüz bilmiyoruz. Uyumluluk sorunu da büyük bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Benzer şekilde, her Android uygulamasının her cihazda çalışıp çalışmayacağını da göreceğiz.
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