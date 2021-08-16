Windows 11'in macOS'u Kopyaladığı İddialarına Microsoft'tan Cevap!

Microsoft, işletim sisteminin performansını kötü yönde etkileyecek tasarım bileşenlerini Windows 11'den çıkardığını açıkladı. Uygulama geliştiricileri ile gerçekleştirilen bir soru-cevap oturumunda firma, kendisinin kullandığı Fluent Design çerçevesini açıkladı. Uygulama geliştiricileri bu tasarım çerçevesini kullanarak uygulamalarının Windows için özel olarak yazılmış olduğu görüntüsünü verebiliyor.
Microsoft ayrıca, belirli uygulamaların (örn.Edge, Teams, Ayarlar) arka plan rengini masaüstüyle hizalayan ve bir "renk hiyerarşisi" oluşturan, Fluent Design altında yer alan Mica adlı yeni bir "tasarım malzemesi" hakkında da bilgi paylaştı. Mica, Windows 11'de bir dizi senaryoda uygulanacak, ancak Microsoft, yeni tasarım öğelerinin performansı kötü yönde etkilemeyeceği konusunda garanti veriyor.
Microsoft ayrıca, bazı Windows 11 tasarım bileşenlerinin (yeni Başlat menüsü ve yuvarlatılmış köşeler gibi) Apple'ın macOS'undan ilham aldığına dair söylentileri de yalanladı. Microsoft'ta Geliştirici Platformu Başkanı Kevin Gallo, "İyi tasarımlar birbirine benzer olma eğilimindedir" diyor. "Birbirimizden öğreniyoruz, ancak Fluent tasarım uzun zamandır ortalıkta."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın