Windows 11, Mevcut Donanımınızla En Yüksek Performansı Böyle Verecek!

Intel'in yaklaşmakta olan 12. Nesil Alder Lake işlemcilerinin, Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi ile en verimli çalışacak şekilde optimize edildiğini zaten biliyoruz. Benzer donanımlarla gerçekleştirilen testler, bu iddianın doğru olduğuna dair ipuçları veriyor ancak Alder Lake işlemcilerle elde edilen kazanımlar Intel'in yeni Thread Director teknolojisi nedeniyle daha yüksek olacak gibi görünüyor.
Microsoft, işletim sisteminin kendisinin de mevcut donanım kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak için tasarlandığını açıkladı. Şirketin yayınladığı bir videoda, Microsoft'ta Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Steve Dispensa, bu ayrıntıların bazılarına değindi.
Aşağıdan izleyebileceğiniz tanıtım videosunda, Windows 11'in bellek ve görev yönetim sistemini ön planda çalışan uygulamalara daha fazla işlemci ve sistem kaynağı verecek şekilde optimize edildiği belirtiliyor.
Windows 11: The Optimization and Performance ImprovementsThe Windows 11 team gives an exclusive look at the Windows 11 performance optimizations, improvements to the Windows servicing model and orchestration engine, as well as policy management and the rationale behind Windows 11 system requirements. Steve Dispensa, VP of Enterprise Management at Microsoft, joins host Jeremy Chapman to take you under the hood of Windows 11.
This is the first Windows conceived for Zero Trust and a hybrid work world. For users, we've removed distractions as you work to make it easier for you to focus with the new modern interface and refined aesthetics. For IT, we've made incremental improvements that are designed to fit like a glove in your existing management tools and processes.
Save time- Choose which screens you want to focus on most with the new Snap Assist feature.
Save resources- Configure new sleeping tabs to go dark after inactivity.
Resume your PC from sleep instantly. RAM stays energized and other process threads run faster.
MEM policies for Windows 10 also apply to Windows 11.
Feature updates are delivered once per year; Enterprise and Education is supported for 36-months.
> QUICK LINKS:
00:00 - Introduction
02:09 - Prioritizing apps and processes
04:22 - Resume from sleep
05:42 - Reduced disk footprint
06:25 - Windows 11 hardware requirements
07:28 - Application compatibility & servicing model
08:38 - Update process for admins
10:16 - MEM policies
11:38 - Wrap up
> Link References:
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#Windows11 #Windows #infosec
Microsoft, bu işlevin nasıl çalıştığını göstermek için HeavyLoad test yazılımı ile bir test gerçekleştirdi. Testte ön planda çalışan uygulamalar herhangi bir takılma söz konusu olmadan çalışıyor. Elbette, Windows 10'un yüksek performanslı çalışması için hızlı bir SSD sistemi, bol miktarda bellek ve çoklu çekirdekli bir işlemci faydalı oluyor. Windows 11 ise ön planda çalışan uygulamalara daha fazla destek vererek bu performansı daha da fazla artırmayı hedefliyor.
Dispensa, Windows 11'de uyku modundan çıkmanın da daha hızlı olacağını söylüyor: "Daha iyi genel bellek yönetimi için uyanma sırasında açılması gereken donanım bileşenlerine yönelik çağrıları optimize ettik. Yazılım katmanında ise gerçekten güce ihtiyacı olan iş parçacıklarını tespit ediyor ve gücü onlara yönlendiriyoruz."
Son olarak, Windows 11'de daha yüksek sıkıştırma uygulanmakta olduğundan diskte kapladığı yer de azalıyor. Yapışkan notlar gibi kritik olmayan uygulamalar genel disk kullanımında daha az yer tutuyor. İşletim sistemi ve Windows gezgininin önbelleklemesi de azaltarak sistem kaynakları daha optimize kullanılıyor.
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