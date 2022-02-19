Windows 11'e Microsoft Hesabı Zorunluluğu Geliyor

Windows 11 Pro çalıştıran yeni bir bilgisayar kurmak, yakında daha zor hale gelecek, çünkü Microsoft işletim sistemini kurmak için bir Microsoft hesabı oluşturmayı şart tutacak. Zaten hesabınız varsa bir sorun yok, ancak yoksa, kurulum aşamasında ilerleyebilmek için bir Microsoft hesabı oluşturup giriş yapmanız gerekecek.
Ars Technica'nın haberine göre Microsoft, Windows 11 için ilk büyük yayın sonrası güncellemenin ardından geliştirici kanalı kullanıcıları için en son Windows Insider önizlemesinde bir dizi yeni özelliği, kullanıcı arabirimi değişikliklerini ve yeniden tasarlanmış uygulamaları test ediyor. Bu yenilikler arasında yer alan Microsoft hesaplarında oturum açma şartı, bazı kullanıcılar için sinir bozucu olabilir.
Windows 11 Insider Preview Build 22557 kullanıcı notlarında da Microsoft, Windows 11 Pro'nun bundan böyle kurulum için internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını ve kullanıcıların kurulum sırasında Microsoft hesaplarına giriş yapmalarının gerekeceğini belirtti.
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