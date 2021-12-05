Windows 11'e "Nihayet" Dedirten Bir Yenilik Daha Geliyor!

Microsoft, çok sayıda olumsuz eleştiri ve geri bildirim aldığı Windows 11 varsayılan tarayıcı seçimi işleminde nihayet olumlu bir adım attı. Son Insider derlemesi 22509 ile varsayılan tarayıcı seçimi değişiyor. Varsayılan Uygulamalar ayarlarında yeni bir "Varsayılanı ayarla" seçeneği geliyor.
Varsayılan tarayıcı seçimi değişikliği ilk olarak Microsoft MVP'si Rafael Rivera tarafından Twitter'da duyuruldu.
Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. ?? pic.twitter.com/kRDFPKfJMv— Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021
Fark etmiş olabileceğiniz gibi, en azından şimdilik, Varsayılanı ayarla seçeneği .htm ve .html dosyalarıyla çalışıyor ve evrensel olarak tüm dosya türleri için varsayılan olarak bir tarayıcı seçilemiyor. Ancak bunun da gelecekte değişmesi mümkün.
Dev Channel derlemelerinin işletim sisteminin belirli bir sürümüne bağlı olmadığını da hatırlatmakta yarar var. Dolayısıyla bu değişikliklerin ne zaman ve hangi sürümde herkes için kullanılabilir hale geleceğini kestirmek güç.
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