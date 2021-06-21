Windows 11'in Sızan Kurulum Dosyasını, Akıllı Telefona Yüklediler!

Microsoft Lumia 950XL, ilk olarak 2015'te piyasaya sürülmüştü. Uzun zaman önce üretimi sonlanan telefon, halen birilerinin elinde aktif olarak yer alıyor olsa da, şu an elbette yaygınlığı tartışılacak bir cihaz. Ancak Windows 11'i çalıştırabiliyor olması, onu özel kılıyor.
Evet, son zamanlarda gündem Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi ile çalkalanıyor. Buna ilişkin olarak bir kullanıcı Twitter üzerinden Windows 11'i kastederek "sızıntının üzerinden 1 gün geçti ama henüz Windows 11'li bir Lumia 950XL göremedim" deyince, cevabı yanıtsız kalmadı. Bir başka kullanıcı o tweet'in altına Windows 11 çalıştıran bir Lumia 950XL fotoğrafı yolladı. Peki, bu ne anlama geliyor? Windows 11 telefonlara da gelebilir mi?
It's been one day since the leak, and I haven't seen Windows 11 on Lumia 950XL yet ??— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 16, 2021
Bu konu elbette Lumia 950XL ile doğrudan ilişkili değil. Microsoft, kısa bir süre önce Android'in özelleştirilmiş bir sürümünü çalıştıran çift ekranlı Surface Duo'yu piyasaya sürmüştü. Şimdi söylentilere göre ise Surface Duo 2, Android işletim sistemi yerine Windows 11 ile piyasaya çıkacak ve bunu bir dizi Microsoft cihazı daha takip edecek. Ancak tabii ki konu Microsoft ve cihaz üretimi olduğunda heyecanı biraz bastırmak gerektiği de açık. Zira bunu uzun süre bekleyebiliriz. Öte yandan Lumia 950XL fotoğrafına baktığımızda, Windows 11'in başarılı şekilde ölçeklendiğini görmek de sevindirici.
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