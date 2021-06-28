Windows 11 Uygulama Mağazası'na Sürpriz Konuklar Gelebilir!

Önümüzdeki dönemde pek çok popüler uygulama Windows 11'e bir bir gelecek gibi görünüyor. Önemli Android uygulamaları için çalışmalar varken, öte yandan Microsoft CEO'su Satya Nadella, Apple uygulamalarını da bu platformda görmek istediklerini söyleyerek, iMessage için umutlu olduklarını belirtmişti. Uygulama desteğiyle ilgili bir diğer açıklama da Windows 11 işletim sistemi şefi Panos Panay'dan geldi.
Panos Panay, The Verge ile yaptığı röportajda Windows 11 ile baştan aşağı değişen Microsoft Store'un yeni dönemde geliştiriciler için daha özgür bir platform olacağını söylerken, pek çok uygulama marketini de ağırlamak istediklerini dile getiriyor. Windows 11'de Amazon'un uygulama mağazasından Android uygulamaları indirilebiliyor ve şirket, bunu daha pek çok iş birliği ile geliştirmek istiyor.
Steam ve Epic Store gibi oyun mağazalarının da Windows 11 platformunda yer almasını istediklerini söyleyen Panay, Microsoft Store'u büyütmek için uygulama geliştiricilerinden pay alınmayacağını da müjdeledi. Windows kullanıcılarının aradıkları her şeyi bulabilecekleri tamamen özgür bir mağaza sistemi yaratmayı amaçladıklarını anlatan Panay'ın, Epic Games ve Steam'e yönelik büyük düşleri var gibi görünüyor. Şimdilik Epic Games ve Steam'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic ve Steam, Microsoft ile bu konuda anlaşmaya varabilir mi?
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