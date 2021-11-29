Windows 11'in Yeni Özelliği, Windows 10'a Gelmeyecek!

Windows 11 ile beraber akıcı bir tarzı olan ve modern görünümlü yeni emojiler geliyor. Ancak bu emojiler Windows 10 kullanıcılarına sunulmayacak. Geçtiğimiz hafta içinde Windows 11 ön güncellemesinin içinde gelen bu yeni emojilerin Aralık ayında resmi olarak tüm Windows'lara geleceği söyleniyordu.
Ancak Microsoft bu emojileri Windows 10'a getirmeyi planlamıyor. En azından şu an için sadece Windows 11'e özel gibi görünüyorlar. Elbette ileride Microsoft'un fikrini değiştirmeyeceğinin bir garantisi bulunmuyor.
Aslında bu durum çoğu kullanıcı için çok önemli değil, çünkü emojiler Windows'un çok da önemsenen bir özelliği değil. Başka bir deyişle, iOS ve Android'de önemli bir yere sahip olan emojilerin Windows kullanıcıları açısından aynı öneme sahip olmadıkları kesin. Yani kullanıcıları Windows 10'dan Windows 11'e geçmek için teşvik edecek bir özellik olarak değerlendirilmiyor.
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