Windows, işlemci güvenlik açığını kapattı!

Microsoft, işlemcilerde ortaya çıkan ciddi güvenik açığını Windows için yayınladığı yamayla kapattı!

Windows, işlemci güvenlik açığını kapattı!

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