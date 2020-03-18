Windows'u Kaldırmadan Her Şey Nasıl Silinir?

Elden çıkaracağınız PC'nin sabit diskini mutlaka temizlemeniz gerekiyor; peki bunu Windows 10'u silmeden nasıl yapabilirsiniz?

Windows'u Kaldırmadan Disk Temizlemenin 2 Yolu

Bilgisayarınızı satarken tüm kişisel verilerinizi silmek istiyorsunuz, ancak bu sırada Windows'un yüklü kalmasında fayda olduğunu düşünüyorsunuz. Bu durumda sadece kişisel dosyalarınızı silmek yeterli olmayacaktır, çünkü kurtarma araçları sildiğiniz dosyaları geri getirebilir.

Aşağıda işletim sistemini kaldırmadan sabit diski temizlemenin yolunu açıklayacağız.

SSD'ler Temizlenebilir mi?

Manyetik, geleneksel bir sabit diskiniz varsa, aşağıdaki temizleme ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Ancak SSD'lerde bu yöntemler etkili olmayacağı gibi, onun ömrünü de kısaltacaktır.

Windows'u Silmeden Temizlik

1. Bu Bilgisayarı Sıfırla'yı Kullanın: Windows 10'un içerisindeki bu işleve Win + I kısayolunu kullanarak ve "Bu Bilgisayarı Sıfırla" yazarak ulaşabilirsiniz. Adımlar arasında ilerlerken Dosyaları sil ve sürücüyü temizle seçeneğini kullanmaya dikkat edin.

Bu işlemin birkaç saat sürebileceğini ve verilerinizi kurtarılmayacak biçimde sileceğini unutmayın. Windows, kendi dosyaları dışındaki sürücünüzdeki tüm alanın üzerine yazacak ve size temiz bir Windows kurulumu bırakacak.

2. CCleaner ile Boş Alanı Silin: CCleaner'ın Disk Wipe seçeneği, sabit diskinizdeki boş alanı temizliyor. Öncelikle dosyalarınızı harici bir diske kopyalayın veya silin, ardından CCleaner'ı açıp Tools > Drive Wiper yolunu izleyin. Şimdi Free Space Only seçeneğine tıklayın, ardından Security alanında boş alanın üzerine kaç kez yazılacağını seçin.

Silme işlemini başlatmak için Wipe düğmesine basın. Temizlik işlemi, diskinizin hızına göre birkaç dakika veya saat sürebilir.

Bu yöntemin çok etkili olmadığını, eski dosyalarınızın kurtarılması mümkün olmasa bile, onlara olan bağlantıların görünür kalabileceğini söyleyelim.

Alternatif Yol: Sürücüyü Tamamen Temizleyip Windows 10'u Tekrar Kurun

Bu çok ideal olmayan yol, bir miktar zaman alabilir. Ancak işlem sonrasında sabit diskteki kişisel bilgilerinizin kökünü kazıdığınızdan (neredeyse) emin olabilirsiniz.

Başlamadan önce bir Windows 10 yükleme diski oluşturun. Ardından DBAN (Darik's Boot and Nuke) aracını içeren bir ön yükleme USB'si oluşturun ve bu USB sürücüsünü kullanarak sabit diski temizleyin. Son olarak, oluşturduğunuz Windows 10 yükleme diskini kullanarak Windows 10'u kurun.

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