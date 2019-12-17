Windows Phone Store Kapandı

Microsoft'un destek süresi çoktan biten Windows'u, artık uygulamalara da erişemeyecek!

Windows Phone Store Kapandı

Windows Phone 8.1'in destek süresi yaklaşık bir sene önce tamamlanmıştı. İşletim sistemi bundan önce de birkaç senedir güncelleme almıyordu. Ancak destek süresi tamamlansa da, Windows Store'dan uygulama indirmeniz, bugüne kadar mümkündü. Ancak artık Microsoft'un önceden de haberini verdiği üzere, mağazadan uygulama indirmeniz de mümkün olmayacak.

İndirdiğiniz uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz ancak telefonu sıfırlarsanız, uygulamaları geri getirmeniz mümkün olmayacak. Uygulama yüklemenin tek yolu, Windows 10 Mobile'a geçmek ancak burada da bir sorun var. Güncellemeyi Over-the-Air yöntemiyle yüklemek için bir uygulamaya ihtiyacınız var. Neyse ki telefonunuz desteklediği sürece Microsoft'un Over-the-Cable Updater aracıyla da güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Windows 10 Mobile'ın da destek süresi bitmiş durumda, ancak en azından daha çok işlevi çalışır durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Ünlü e-ticaret devi Türkiye'de!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Chrome, Android'de Yanlışlıkla Veri Sildi!
Yeni Mercedes-Benz GLA Tanıtıldı
Sıvı Nitrojenle Soğutulan AMD Ryzen 9 3900X'den Rekor
Sosyal Medyanın Avantajları ve Dezavantajları
2019'da İnternette Zararlı Yazılımlar Arttı

 

 