Windows Phone Store Kapandı

Windows Phone 8.1'in destek süresi yaklaşık bir sene önce tamamlanmıştı. İşletim sistemi bundan önce de birkaç senedir güncelleme almıyordu. Ancak destek süresi tamamlansa da, Windows Store'dan uygulama indirmeniz, bugüne kadar mümkündü. Ancak artık Microsoft'un önceden de haberini verdiği üzere, mağazadan uygulama indirmeniz de mümkün olmayacak.
İndirdiğiniz uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz ancak telefonu sıfırlarsanız, uygulamaları geri getirmeniz mümkün olmayacak. Uygulama yüklemenin tek yolu, Windows 10 Mobile'a geçmek ancak burada da bir sorun var. Güncellemeyi Over-the-Air yöntemiyle yüklemek için bir uygulamaya ihtiyacınız var. Neyse ki telefonunuz desteklediği sürece Microsoft'un Over-the-Cable Updater aracıyla da güncellemeyi yükleyebilirsiniz.
Windows 10 Mobile'ın da destek süresi bitmiş durumda, ancak en azından daha çok işlevi çalışır durumda.
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