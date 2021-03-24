Windows'un Vazgeçilmez Uygulaması Not Defteri İçin Yeni Dönem Başlıyor

Windows ile birlikte, Windows'un ilk zamanlarından beri gelen kelime işlemci uygulaması Not Defteri, yakında Microsoft Store'da kendi bölümü ve sayfasıyla ayrı bir uygulama haline gelecek, güncellemeleri de mağaza aracılığıyla dağıtılacak. Bu, Not Defteri kullanıcılarının artık yeni özellikleri ve yükseltmeleri geniş bir Windows 10 işletim sistemi güncellemesiyle birlikte paketlenmesini beklemek yerine Microsoft Store aracılığıyla otomatik olarak alabilecekleri anlamına geliyor.
Bazı raporlar, Notepad'in (Not Defteri) Windows Aksesuarları klasöründeki geleneksel konumundan çıkartılacağını ve Başlat menüsünde kendi yerine taşındığını da söylüyor. Kısacası Microsoft, Not Defteri'ne artık daha fazla ilgi gösteriyor gibi görünüyor.
İşletim sisteminin 1.0 sürümü 1985 yılında piyasaya sürüldüğünden beri Not Defteri otomatik olarak Windows'a yüklendi ve kardeş program WordPad, Windows 95 işletim sisteminin bir parçası olarak 1995'ten itibaren otomatik olarak yüklenmeye başlandı.
Bu güncelleme, Microsoft'un şu anda Geliştirme Kanalında test edenlere sunduğu yeni duyurulan Windows 10 21H2 "Sun Valley Güncellemesi" test yapısının bir parçası olarak geliyor. Sürüm Yapısı 21337 veya bu sürümün daha yeni sürümü Not Defteri güncellemelerini otomatik olarak görecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın