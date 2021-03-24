Windows'un Vazgeçilmez Uygulaması Not Defteri İçin Yeni Dönem Başlıyor

Windows'un ilk zamanlarından Windows 10'a kadar tüm Windows sürümlerinde kendine yer bulan Not Defteri, bambaşka bir döneme geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Windows'un Not Defteri için yeni dönem başlıyor

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