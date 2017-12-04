Windows'u Sekmelere Bölen Uygulama: Groupy
Windows 10'a gelmesi beklenen Sets özelliğini ve çok daha fazlasını şimdiden sunan uygulama: Groupy!
Sadece birkaç gün önce Microsoft, Windows 10'a gelecek olan ve kullanıcıların uygulamaları sekmelere ayırmasını sağlayacak yeni Sets'i açıklamıştı. Ama bu, Stardock'un beta aşamasındaki Groupy uygulamasını açıklamasının iki hafta ardından geldi ve bu uygulama Sets'ten daha fazlasını sunuyor.
Bir internet tarayıcısının sayfaları sekmelere ayırması gibi çalışıyor, yalnız bu kez farklı olarak, ayrılan şey uygulamalar. Ve tıpkı internet tarayıcınızda farklı grup sayfaları farklı pencerelerde açabildiğiniz gibi, uygulamalar için de aynısını yapabiliyorsunuz.
Groupy, Windows 7, 8.1 ve 10'da çalışıyor, yani sadece Windows 10'da olması gibi bir sorun yok ve tüm uygulamalarla çalışıyor. Sets ile, yalnızca UWP uygulamalarını gruplayabilirsiniz, en azından şimdilik. Sets için Win32 uygulamaları desteği sonradan da gelebilir.
Groupy ile ilgili daha çok şey öğrenmek için buradan web sitesine göz atabilirsiniz. Ancak uygulamanın ücretli olduğunu da söyleyelim...
H. Hüseyin Öztürk
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