Wreckfest İncelemesi
Wreckfest, hızlı yaşa genç öl sloganını değiştiriyor. Bu oyunda sert sürüp, son ayakta kalan olmaya çalışıyoruz!
- Mahmut Karslıoğlu
Wreckfest, aslında bundan tam dört yıl önce Steam üzerinde erken erişime açılmıştı. Destruction Derby ve Flat Out'un ardından uzun bir süre sonra gördüğümüz en agresif ve eğlenceli sürüş dinamiklerine sahip bir araba parçalama oyunuydu. Elbette yıllar geçip oyun çıkmayınca bir süre odağımızı BeamNG drive oyununa yöneltmiş olabiliriz. Eminim bizim gibi düşünen de çok olmuştur. Ama artık beklemenize gerek kalmadı. Flatout ve Flatout 2'nin de yapımcısı olan Bugbear'ın yeni oyunu Wreckfest, sonunda konsollar dahil her platform için karşımızda. Geleneksel yarış ve parçalama üzerine kurulu etkinliklerin ideal bir birleşimini sunan oyun, başarılı fizik motoru sayesinde gerçekten başarılı ve yüksek kaliteli görseller sunabiliyor. Şimdi gelelim detaylara.
En baştan yazmakta fayda var. Wreckfest içindeki araçların detayları diğer yarış oyunlarındaki kadar yüksek değil ve oyun içinde resmi lisanslı araç modelleri de yok. Ancak oyunun ilk yarım dakikasından sonra araçlar tanınmaz hale geldiği için bir süre sonra buna pek de gerek olmadığını anlıyorsunuz. Oyunun içinde farklı yarış türleri ve bunlara katılabileceğiniz oldukça fazla pist ve arena yer alıyor. Elbette ilerleme kaydettikçe garajınıza ekleyeceğiniz araçlar üzerinde istediğiniz gibi modifiye yapma şansınız da oluyor.
Daha fazla kişiselleştirme istiyoruz
Modifiye seçeneklerini kullanmak oldukça kolay. Burada süspansiyon, vites oranı, diferansiyel ve fren dengesini ayarlayabileceğiniz slider'ların yanı sıra aracınızı güçlendirebileceğiniz özel parçalar da yer alıyor. Aracınızın performansını artıran bu eklentilere ek olarak zırh bileşenleri de mevcut. Bu oyun için en önemli bileşen zırh gibi görünse de maalesef negatif bir yönü de var. Zırh güncellemeleri dayanıklılığınızı artırırken ne yazık ki aracınızın performansını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumda hızlı kaçmak ya da darbeye güçlü dayanmak konusundaki seçenek tamamen size kalmış. Görünüş konusundaki değişiklikler ise renk ayarlamalarının dışında önceden tanımlı bazı hazır stillerle kısıtlı kalmış. Bu noktada kişiselleştirme konusunda oyuncu biraz daha özgür bırakılabilirdi diye düşünüyoruz.
Kaçak yarışmak bu oyunda mümkün değil
Wreckfest içinde Career, Custom Event ve Multiplayer seklinde 3 mod yer alıyor. Adı üzerinde Custom Event içinde oyuncular yarış tipinden, pist şekline kadar her detaya müdahale edip kendi etkinliklerini oluşturabiliyor. Kariyer modunda ise sırasıyla başarımlar sağlayıp yeni turnuvaları aktif hale getirip bölgesel gençler liginden başlayan kariyerimizde merdivenleri hızla tırmanmaya çalışıyoruz. Çoklu oyuncu modunda da var olan bir sunucuya bağlanıp rakiplerinize meydan okuyabilirsiniz. Ancak bizce multiplayer'a geçmeden önce bir süre diğer modlarda antrenman yapmanızda fayda olabilir.
Yarışlara gelirsek. Aslında amaç basit. Bitiş çizgisini ilk geçen olmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu ne yazık ki söylendiği kadar basit olmuyor. Sizin gibi çevrenizdeki araçların tümü de yarattıkları hasar üzerinden prim yaptıkları için en son ayakta kalan olmaya da çalışıyorsunuz. Bu arada eğer diğer araçlardan kaçarak gitmek gibi bir fikriniz varsa bunu unutun. Ne yazık ki bir seçenek değil. Çünkü, bir süre diğer araçlarla temasınız olmadığı anda bir geri sayım başlıyor ve bu sona ermeden birilerine çarpmanız gerekiyor. Sonuç olarak temiz yarışmayı unutun. Zaten oyundaki eğlence de burada başlıyor :)
Hiç vites kutusu dağılmış araç sürdünüz mü?
Wreckfest'in en başarılı yönlerinden birinin fizik motoru olduğunu incelemenin başında da belirtmiştik. Tahmin edilebileceğiniz gibi hafif araçlar hızlı ancak daha kırılganlar. Ağır araçlar ise hızlı çarpmalarda daha fazla hasar verebiliyorlar ancak kontrolleri pek o kadar kolay değil. Hangisini seçerseniz seçin oyun, araçların dinamiklerini siz başarılı bir şekilde hissettirmeyi başarıyor. Hasar modellemeleri de aslına uygun oluyor. Daha fazla hasar aldıkça aracı kontrol etmek de zorlaşıyor. Rampalar, çapraz geçişler ve ters şeritten gitme gibi durumlar oldukça hasar almanın çok da zor olmadığını sanırım tahmin edebilirsiniz. Özellikle bizim gibi Forza oynarken bile viraja son sürat girip dönebilmek için rakip arabalara yaslanıyorsanız bu oyundan çok fazla zevk alacağınıza eminiz. Oynadığımız süre boyunca biz çok fazla eğlendik.
Elbette bir Forza değil
Görsel ve işitsel olarak değerlendirecek olursak da Wreckfest için en iyi grafiklere sahip oyun diyemeyiz. Araç grafikleri biraz daha iyi olabilirdi ve çevre de biraz eski yüzlü görünüyor. Konu sesler olunca ise oyun çok daha iyi. Motor sesleri ve çarpışmalardan çıkan gürültüler oldukça başarılı. Arka planda çalan Heavy Metal parçalar da oyunculara yeterince gaz vermeyi başarıyor.
Sonuç
Ufak tefek göz ardı edilebilir teknik hataları saymazsak Wreckfest, oynanması çok eğlenceli bir oyun olmuş. Düz yarışlardan sıkılanlar için rakipleri arenanın kenarına sıkıştırıp kağıt kıvamına getirmek yeterince haz sağlıyor. Bizce dört yıl beklediğimize değmiş.
75/100
Yapım: Bugbear Entertainment
Dağıtım: THQ Nordic
Tür: Arcade Yarış
Platform: XONE, PS4, PC
Web: www.wreckfestgame.com
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