Xbox'a Dev Transfer: Hideo Kojima Xbox İçin Yeni Bir Oyun Hazırlığında

Hideo Kojima, oyun dünyasının yakından tanınan isimleri arasında. Metal Gear serisi ve elbette Silent Hill oyunlarıyla ünlü olan Kojima'nın adı, oyunun yapımcı şirketi Konami'nin önüne geçmiş durumda. Sonrasında da zaten Kojima'nın Konami'den ayrılması ve akabinde de kendi oyun stüdyosu olan Kojima Productions'ı kurmasıyla devam eden süreç, Death Stranding ile de taçlanmıştı.
2019 yılında önce PlayStation'a ardından da PC platformlarına çıkan Death Stranding, oyun dünyası için önemli kilometre taşlarından biri olarak görülürken, öte yandan COVID-19 salgını öncesinde piyasaya çıkması da hayli tartışmalı. Neyse, bu başka bir konu. Şimdi gelelim haberimize.
Görünen o ki Kojima Xbox tarafına doğru geçiyor. Xbox Global Publishing anlaşması yaptığı bilgisi gelen Kojima'nın bir sonraki oyunu Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'ye özel olarak gelebilir. Bu oyunun ne olacağı henüz bilinmiyor fakat yeni bir IP olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Kojima Productions'un sanat yönetmeni Yoji Shinkawa ise oyunun yakın gelecekte duyurulacağı müjdesini verdi. Ancak şimdilik oyunun konusu ve nasıl bir şey olacağı ile bilgi vermekten kaçındı.
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