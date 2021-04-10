Xbox'a Dev Transfer: Hideo Kojima Xbox İçin Yeni Bir Oyun Hazırlığında

Xbox sahiplerine büyük müjde geldi; Death Stranding geliştiricisi Hideo Kojima yeni bir Xbox özel oyunu üzerinde çalışıyor. Peki, yeni oyun ne ile ilgili?

  • Ercan Uğurlu
Hideo Kojima'dan Yeni Xbox Oyunu Geliyor!

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