Xbox One Mağazasına Hediye Etme İşlevi Geliyor

Steam'de popüler olan işlev, sonunda Xbox One için de yola çıkmış görünüyor!

Xbox One Mağazasına Hediye Etme İşlevi Geliyor

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Xbox One Mağazasına Hediye Etme İşlevi Geliyor

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