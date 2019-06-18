Xbox Project Scarlett vs PlayStation 5
Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsolları hakkında ilk bilgiler artık elimizde. Peki hangisi önde, hangisi ne sunacak?
Microsoft ve Sony, yeni nesil konsollarıyla ilgili ilk bilgileri paylaşmaya, ellerindeki ilk kartları göstermeye başladılar. Xbox Project Scarlett (çıkış ismi farklı olabilir) ve PlayStation 5'in ilk çıktığında ucuz olmayacakları kesin. Peki paranızın karşılığını hangisi daha iyi verecek?
Bunu cevaplamak için henüz çok erken, üstelik iki konsol birbirine çok benziyor. Bilgilerinizi pekiştirmek için yazımızı okumaya devam edin.
Önemli Noktalar
Çıkış tarihi: Microsoft, Xbox Project Scarlett'in çıkış tarihinin "2020 tatili" olacağını söylemişti. Sony henüz konsolu için herhangi bir tarih vermedi ancak cihazın aynı tarihlerde gelmesini bekleyebiliriz.
Oynanabilen oyunlar: İki konsol için de doğrulanan sadece bir oyun var. Xbox'ta doğrulanan oyun Halo Infinite. Bunun yanında Xbox geriye yönelik uyumlu olacak. Cyberpunk 2077 gibi oyunların iki konsola da çıkmasını bekliyoruz.
PlayStation 5, üçüncü nesil AMD Ryzen yonga setiyle gelecek ve yeni Zen 2 mimarisini, Navi grafiklerini kullanacak. 8K'ay kadar çözünürlükleri destekleyecek olan PS5, belki de hepsinden önemlisi SSD depolamayı kullanacak.
Xbox Project Scarlett'in teknik özellikleri şu an PS5'e oldukça benziyor. Yine özel bir AMD yongasını, Zen 2 ve Navi mimarisini kullanacak olan konsol, Xbox One X'ten dört kat daha güçlü olacak.
Fiyat Beklentileri
İki konsol için de herhangi bir fiyattan bahsetmek için henüz çok erken. Bir fiyat tahmini yapmak zor, çünkü değişebilecek birçok faktör bulunuyor. Bununla birlikte Xbox One ve PS4'ün çıkış fiyatlarına bakıp, fikir yürütebiliriz. PS4, 399 dolarlık fiyatıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu fiyat, 499 dolarlık Xbox One karşısında fazlasıyla iyiydi. Xbox'u pahalı yapan Kinect, konsolun ayırt edici en önemli özelliğiydi ancak ne geliştiriciler, ne oyuncular Kinect'i kullanmayı pek istemedi. Xbox'un daha sonraki sürümlerine Kinect dahil edilmedi.
Beklenen Oyunlar
Halo Infinite'in yeni Xbox'un çıkış oyunu olacağı Microsoft tarafından doğrulanmıştı. Xbox Project Scarlett'in geriye yönelik uyumluluğunun bütün Xbox'ları kapsaması ise gerçekten önemli bir nokta. Bu sayede İlk Xbox oyunlarını, Xbox 360 v Xbox One oyunlarını saklayanlar, bu oyunları en yeni Xbox'ta da oynayabilecekler.
Sony de PS5'in geriye yönelik uyumlu olacağını duyurmuştu. Yani en azından PS4 oyunlarınız, yeni konsolda çalışacak. Uyumluluğun ne kadar geriye gideceği ise şimdilik bilinmiyor.
Diğer oyunlar için biraz tahmin yürütmemiz gerekiyor. Cyberpunk 2077 şu anki konsollar için biraz abartılı gibi görünüyor, benzer şekilde Death Stranding de öyle. Ghost of Tsushima'nın paketlenip PS5 çıkış oyunu olarak sunulması şaşırtıcı olmayacaktır.
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